TikTok è un successo in Europa: 100 milioni di utenti attivi al mese

TikTok è una delle app attualmente più utilizzate al mondo, un vero e proprio "fenomeno social", soprattutto presso i più giovani (ma non solo). Apprendiamo in queste ore che in Europa vanta addirittura 100 milioni di utenti attivi al mese.

Sono numeri che confermano i dati di qualche settimana fa, e che avevamo mostrato il successo di TikTok a livello mondiale: 690 milioni di utenti attivi ogni mese e oltre 2 miliardi di download in totale da piattaforme mobile, nonché l'app più scaricata al mondo di agosto 2020. L'Europa si riconferma dunque una grande utilizzatrice dell'app di ByteDance.

Dal canto suo la società si è detta lieta di questi risultati: "siamo onorati di vedere come l'Europa ha accolto TikTok nel periodo in cui vi siamo stati. Oggi più di 100 milioni di persone in tutta la Regione sono attive su TikTok su base mensile". ByteDance ha anche sottolineato che l'app è "una casa per l'espressione positiva e creativa", un "marchio di intrattenimento gioioso che è autentico, relazionale e variegato".

L'Europa vedrà la realizzazione di un data center in Irlanda entro il 2022, ma intanto i problemi di TikTok all'estero - precisamente negli Stati Uniti - sono abbastanza allarmanti per i vertici cinesi. Oracle probabilmente subentrerà a Microsoft nell'acquisto dell'app su suolo americano, così da risolvere una volta per tutte la questione dei "problemi relativi alla sicurezza nazionale" più volte sottolineati da Trump.

