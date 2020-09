TikTok è l’app più scaricata al mondo di agosto 2020, nonostante il ban di Trump

TikTok è stata l'app più scaricata al mondo di agosto 2020, o per essere ancora più precisi l'applicazione non gaming con il più alto numero di download in assoluto. Si tratta dell'ennesimo podio per gli sviluppatori di ByteDance: TikTok è infatti già anche una delle prime tre app più scaricate al mondo del secondo trimestre dell'anno.

Ciò, naturalmente, è avvenuto nonostante il ban di Trump, che risaliva proprio all'inizio del mese di agosto 2020. Sensor Tower ha riportato tutti i dati degni di interesse, e gli utenti non hanno avuto alcun dubbio, a prescindere dalla piattaforma di riferimento: TikTok è al primo posto sia sulla classifica del Google Play Store che su quella dell'App Store di Apple.

In tutto sono attestati 63,3 milioni di download ad agosto 2020, con un aumento percentuale dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2019; i paesi in cui TikTok è stata più scaricata sono stati Indonesia (11% dei download) e il Brasile (con il 9%). Riportiamo ancora la presenza di Zoom (secondo posto), di Facebook (terzo posto) e di Instagram (quarto posto).

Con l'eccezione di Zoom, TikTok e i social network quindi dominano i primi quattro posti della classifica. Eppure negli Stati Uniti la situazione è più incerta che mai: è probabile che Microsoft, anche con l'aiuto e le sollecitazioni di Trump, acquisti a breve parte delle quote di mercato di ByteDance. Se ciò non accadrà (anche da parte di un altro compratore) l'app verrà presto estromessa dal paese.