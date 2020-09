Google Play Store, il malware Joker è tornato: attenzione a queste sei app

Ci risiamo, il malware Joker è tornato. Mesi fa vi avevamo già parlato dei danni che stava causando su smartphone Android, dopo essere stato messo in download tramite uno store digitale apparentemente affidabilissimo come il Google Play Store. Cosa sta succedendo adesso? Facciamo il punto della situazione.

Proprio negli ultimi giorni sono state individuate altre sei app su Google Play Store che nascondevano al loro interno il malware Joker: sono state installate sugli smartphone per un totale di 200.000 volte, mettendo dunque in pericolo device e dati personali dei proprietari.

Il malware Joker agisce in modo subdolo ed è davvero difficile da individuare: nascosto all'interno di un'app apparentemente innocua, si attiva autonomamente e inizia a sottoscrivere servizi di abbonamento. L'utente si ritrova così, all'improvviso, addebiti non richiesti e apparentemente inspiegabili.

Adesso le sei app incriminate sono state rimosse dal Google Play Store, però comunque potreste averle scaricate senza sospettare nulla: eccovi l'elenco con tutte le app. Controllate il vostro smartphone, eventualmente rimuovetele, poi recatevi anche sul Google Play Store e controllate nella schermata degli abbonamenti che sia tutto in ordine.

Convenient Scanner 2

Separate Doc Scanner

Safety AppLock

Push Message - Texting & SMS

Emoji Wallpaper

FingerTip GameBox