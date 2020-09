Xbox Game Pass per PC a prezzo pieno dal 17 settembre: la beta sta per terminare

Xbox Game Pass per PC diventerà a prezzo pieno a partire dal 17 settembre, quando cioè terminerà la fase beta del servizio e con essa la possibilità di averlo a un importo ridotto.

L'abbonamento passerà dunque dagli attuali 3,99 euro al mese alla cifra standard di 9,99 euro, la stessa dell'Xbox Game Pass per console: una somma che resta estremamente conveniente, considerata la quantità e la qualità dei contenuti inclusi nella sottoscrizione.

Rimane ovviamente valida la notizia di ieri, ovverosia il fatto che a partire da questo Natale EA Play sarà compreso gratuitamente nell'Xbox Game Pass, andando ad aumentare ulteriormente il valore del servizio.

Fra gli ultimi giochi introdotti nel catalogo di Xbox Game Pass per PC figurano nomi come Resident Evil 7 biohazard, Crusader Kings III e l'avventura narrativa Tell Me Why.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details