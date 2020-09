Call of Duty: Warzone, come eliminare l’animazione della maschera antigas

La cara, vecchia maschera antigas di Call of Duty: Warzone è una delle poche certezze della vita. Presente praticamente da lancio del Battle Royale di Activision, è uno strumento di gioco particolarmente utile: permette, se indossata, di premunirsi contro la nebbia venefica. Peccato che l'animazione dell'oggetto sia costantemente un problema.

Un giocatore di Call of Duty: Warzone, però, è riuscito ad eliminare la fastidiosissima animazione che accompagna l'equipaggiamento della maschera antigas. Si tratta di preziosissimi secondi risparmiati, gli stessi che negli scorsi mesi hanno provocato spesso la morte dei giocatori che si accingevano ad utilizzare la maschera antigas.

E dunque, come si elimina l'animazione dell'oggetto? Il trucco prevede l'utilizzo del sensore del battito cardiaco su Call of Duty: Warzone, il cosiddetto Heartbeat Sensor. Come prima cosa equipaggiatelo, poi provvedete ad equipaggiare anche la maschera antigas: noterete subito che l'animazione sarà sparita. Lo stesso vale anche in caso vogliate invece rimuovere la maschera.

Il trucchetto è stato scoperto da FaZe Pamaj, ve lo mostriamo in un rapido video. Lo utilizzerete in battaglia? Oppure avete già rimosso Call of Duty: Warzone dai vostri pensieri, per passare al sempre più vicino Call of Duty: Black Ops Cold War?

Secret Tip so you don't get fcked by the gasmask animation Use ur heartbeat before the animation or during it and hold it till you wanna lose the gas mask ur welcome pic.twitter.com/hS4Q9LHMAw — FaZe Pamaj (@Pamaj) September 7, 2020