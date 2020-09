Call of Duty: Black Ops Cold War, le date della beta confermate da Activision

Le date della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War sono state confermate ufficialmente da Activision, dopo che un leak le aveva rivelate il mese scorso.

In concomitanza con la presentazione del multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War, il publisher ha fornito tutti i dettagli su come provare il nuovo episodio della serie sparatutto in anteprima,

Come riportato anche nel già citato leak di agosto, i test si apriranno l'8 ottobre in esclusiva temporale su PS4.

Call of Duty: Black Ops Cold War, le date della beta