Spider-Man: Miles Morales, spunta un breve teaser: PS5 sta per contrattaccare?

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stato protagonista alcuni minuti fa di un breve teaser pubblicato sui social da Insomniac Games. Una clip innocua, non fosse per il momento in cui è arrivata, mandando molti fan in visibilio.

Diversi utenti hanno infatti interpretato questo piccolissimo assaggio come un segno dell'imminente contrattacco di PS5 dopo i clamorosi annunci fatti da Microsoft nelle ultime ore, con l'ufficialità di Xbox Series S nonché il prezzo e la data di uscita di Xbox Series X.

Abbiamo parlato spesso di una vera e propria guerra di logoramento fra Sony e Microsoft, uno stallo in cui nessuno voleva azzardarsi a fare la prima mossa. Be', ora che la casa di Redmond ha rotto gli indugi, è chiaro che la risposta di PlayStation potrebbe arrivare da un momento all'altro.

Probabilmente è già tutto pronto, la macchina del marketing sta scaldando i motori dopo lo spot ufficiale ma la linea è stata stabilita, con l'unica incognita del prezzo: impossibile che PlayStation 5 venga proposta a una cifra superiore rispetto a Xbox Series X, ma come ci si comporterà con la All Digital Edition?

Interrogativi che aspettano una risposta, mentre il teaser di Marvel's Spider-Man: Miles Morales recita "Un eroe è semplicemente qualcuno che non si arrende: lo ha detto tuo padre."