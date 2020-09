Microsoft Flight Simulator su Xbox sarà fantastico come su PC, dice uno sviluppatore

Microsoft Flight Simulator è disponibile su PC ed è stato accolto con grandi acclamazioni da parte di stampa e pubblico, ma il suo profilo tecnico lo rende difficile da immaginare su Xbox, eppure secondo uno sviluppatore il gioco sarà fantastico anche su tale piattaforma, così come nella sua versione originale.

A dirlo è Jorg Neumann, responsabile del progetto Microsoft Flight Simulator, che in un'intervista pubblicata da GamingBolt si è dimostrato alquanto sicuro che la simulazione di volo apparirà in gran forma anche su Xbox One, addirittura.

Visto che Microsoft Flight Simulator è sì meraviglioso a vedersi ma anche molto esigente in termini di configurazione hardware per poter funzionare al meglio, tanto da essere diventato una sorta di nuovo benchmark di riferimento per le specifiche più potenti possibile, il dubbio sull'effettiva possibilità di vederlo su Xbox One sono tanti.

Ancora ancora su Xbox Series X, dove il gioco dovrebbe funzionare senza troppi problemi al di là dei possibili inconvenienti nell'adattamento dell'interfaccia, ma pensare alle meraviglie tecniche di Microsoft Flight Simulator si una ormai vetusta Xbox One rende comunque un po' scettici.

Neumann non è però di questo avviso: "Siamo molto fiduciosi del fatto che il gioco su Xbox One sarà impressionante tanto quanto su PC", ha affermato, "Forse addirittura meglio sotto certi aspetti".

Per quanto riguarda l'adattamento del sistema di controllo, Neumann ha spiegato che "Il nostro intento è fornire un'ottima esperienza con un controller come con mouse e tastiera. Condivideremo ulteriori informazioni sulla versione Xbox della simulazione quando saremo più vicini al lancio".

A proposito, quando arriverà Microsoft Flight Simulator su Xbox? In molti sperano che una conversione possa essere pronta per il lancio di Xbox Series X e Series S, trattandosi potenzialmente di un ottimo gioco da aggiungere alla lineup di lancio, ma non ci sono assolutamente informazioni ufficiali al momento sulla data di uscita. Nel frattempo, il gioco ha celebrato 1 milione di giocatori, maggiore lancio di Xbox Game Pass su PC.