Microsoft Flight Simulator festeggia 1 milione di giocatori, il maggiore lancio di Xbox Game Pass su PC

Microsoft Flight Simulator festeggia con un trailer celebrativo il raggiungimento di 1 milione di giocatori a una decina di giorni dalla sua uscita, che lo rendono peraltro il lancio maggiore su Xbox Game Pass per PC.

Si tratta anche del più grande lancio per la serie nei suoi 38 anni di onorata carriera, ma più in generale pare che sia anche il maggiore lancio di un gioco su Xbox Game Pass per PC, in termini di quantità di utenti unici registrati.

Si parla di un milione di utenti unici rilevati su Microsoft Flight Simulator, sebbene non sia chiaro se questo dato si riferisca al solo Xbox Game Pass o anche agli utenti che si sono attivati nel gioco anche attraverso Steam.

In ogni caso, il risultato è notevole se si considera che si tratta di un titolo considerato molto di nicchia, essendo una simulazione di volo dura e pura, che non concede più di tanto ai giocatori neofiti e non risulta dunque un titolo indirizzato a un pubblico di massa.

Ovviamente, le caratteristiche peculiari di Microsoft Flight Simulator hanno fatto la differenza: il fatto di poter visitare l'intero mondo reale come mappa di gioco, con traffico aereo e condizioni meteorologiche tratte direttamente dalla realtà, oltre alla grafica fotorealistica hanno attirato probabilmente anche coloro che non sono normalmente interessati a un gioco di questo genere.

Svariate statistiche e numeri che attestano il successo di Microsoft Flight Simulator sono visibili nel nuovo trailer riportato qui sopra, rendendo più verosimile la previsione fatta giorni fa sul fatto che il gioco spingerà le vendite dell'hardware PC per 2,6 miliardi. Per farvi un'idea più precisa della simulazione in questione, vi rimandiamo alla recensione di Microsoft Flight Simulator.