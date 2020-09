Call of Duty: Warzone, Pacchetto Combattimento Stagione 5 Reloaded: i contenuti

Un nuovo Pacchetto Combattimento per Call of Duty: Warzone è nel momento in cui scriviamo già disponibile per il download: si tratta della versione Stagione 5 Reloaded, e arricchirà il vostro account di nuovi progetti, oggetti cosmetici e di un Operatore, tutto particolarmente utile.

Prima di proseguire oltre e di illustrarvi tutto ciò che il Pacchetto Combattimento Stagione 5 Reloaded di Call of Duty: Warzone ha da offrire, però, è bene sottolineare un dettaglio: questo bundle è disponibile gratuitamente per i giocatori, ma esclusivamente su PlayStation 4 tramite PlayStation Plus.

Ovviamente se giocate a Call of Duty: Warzone su più piattaforme potrete prima sbloccarlo su PlayStation 4 e poi goderne i contenuti ovunque. Per maggiori informazioni visitate la pagina del prodotto su PlayStation 4, ovviamente.

Qui di seguito vi riportiamo invece in un pratico elenco tutti i contenuti del Pacchetto Combattimento Stagione 5 Reloaded, che come state per vedere non si fa mancare proprio nulla:

Skin Operatore epica per Otter

Progetto arma pistola leggendario

Coltello epico

Portafortuna arma epico

Biglietto da visita epico

Emblema epico

Gettone PE doppi da 60 minuti