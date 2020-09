Xbox LIVE Gold gratis si farà, dice Jeff Grubb: Microsoft ha solo ritardato l'annuncio

Xbox LIVE Gold diventerà gratis: lo ha confermato il giornalista Jeff Grubb, dicendo che Microsoft ha semplicemente ritardato l'annuncio come ha fatto per diverse altre cose.

I rumor sull'eliminazione di Xbox LIVE Gold in favore di un multiplayer online gratis sono stati diffusi dallo stesso Grubb a luglio, ma poi non si sono concretizzati come altre previsioni effettuate dal giornalista di VentureBeat.

Quando oggi, alla luce dell'ufficializzazione di Xbox Series S, un follower ha chiesto a Jeff Grubb che fine avesse fatto l'Xbox LIVE gratis, il giornalista ha infatti risposto così: "La stessa fine che hanno fatto il prezzo e la data di uscita di Xbox Series X, nonché Xbox Series S stessa e le novità sul Game Pass."

Insomma, per Grubb le voci sulla gratuità di Xbox LIVE sono fondate ma per qualche motivo Microsoft ha deciso di rallentare i piani, come accaduto a tutto il resto del marketing legato alle piattaforme next-gen.

Chiamato in causa sul forum Resetera, il giornalista ha detto di essere convinto che se anche la gratuità di Xbox LIVE non sarà assoluta, la vedremo come minimo nei giochi free-to-play, che sulla piattaforma Microsoft richiedono l'abbonamento Gold a differenza delle altre console.