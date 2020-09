Xbox Series S avrà spazio per Call of Duty: Warzone? L'ironia di Daniel Ahmad

Xbox Series S sarà equipaggiata con un SSD da 512 GB: tale spazio sarà sufficiente per contenere Call of Duty: Warzone e magari anche Modern Warfare?

L'insider e analista Daniel Ahmad non ha potuto evitare di chiederselo, ironizzando sull'enorme spazio occupato da Call of Duty: Modern Warfare, che ormai ha superato i 200 GB e non accenna a diminuire, nonostante le promesse di Activision.

Ebbene, proprio nell'ottica delle piattaforme next-gen caratteristiche del genere potrebbero essere un grosso problema; per Xbox Series S, in primis, ma anche per PS5 e Xbox Series X.

Nessuna delle nuove console si spingerà infatti oltre 1 TB di storage, ma soprattutto sarà complicato espandere quella memoria viste le sue specifiche tecniche: serviranno moduli molto prestanti e molto costosi per mantenere la compatibilità.

Dunque la battuta di Daniel Ahmad fa sorridere, ma amaramente: il problema dello spazio esiste, al di là di Call of Duty, e sarà interessante capire se e come verrà risolto da Sony e Microsoft.