Ninja ha la sua bottiglia di Dom Pérignon personalizzata e un evento da festeggiare

Ninja è tornato all'improvviso a pubblicare una foto su Twitter, una bottiglia Dom Pérignon personalizzata. Quest'ultima reca, oltre alle varie informazioni circa il contenuto, la dicitura "Ninja Edition", nonché un motivo particolare a base di kunai bianchi su sfondo giallo.

"Oggi è un giorno di festa", questa la breve frase di accompagnamento su Twitter. Ma quale evento sta festeggiando Ninja? Quale buona notizia ha ricevuto? Nulla di tutto questo è stato spiegato, e dunque qualche buontempone ha commentato scrivendo "ah, festeggi la fine della tua carriera?"

Questa battuta sarcastica può sembrare fuori luogo, ma non è avulsa dalla realtà. In effetti Ninja nei mesi estivi non ha lavorato poi così tanto: la situazione si è fatta complessa sin dalla chiusura del progetto Mixer, quando Ninja ha rifiutato una proposta milionaria per passare a Facebook Gaming. Nei fatti non si sta dedicando più allo streaming, e i suoi fan cominciano a preoccuparsi.

Un recente rumor lo voleva addirittura ad Hollywood, impegnato in trattative segrete per qualche film o serie TV... che sia appunto la firma di un contratto cinematografico l'evento da festeggiare? Intanto la foto dei suo Dom Pérignon personalizzato si stamperà nella vostra memoria, impedendovi di dormire la notte.

Today is a day for celebration 🍾 pic.twitter.com/LHN0LfGRMN — Ninja (@Ninja) September 7, 2020