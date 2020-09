Cyberpunk 2077 avrà il 15-20% di dialoghi parlati in più rispetto a The Witcher 3

Cyberpunk 2077 includerà il 15-20% di dialoghi parlati in più rispetto a The Witcher 3: lo ha rivelato l'analista e insider Daniel Ahmad, parlando della localizzazione cinese del gioco.

Sappiamo già che Cyberpunk 2077 avrà più DLC ed espansioni di The Witcher 3, e che in generale si pone come un progetto ancora più ambizioso per CD Projekt RED, ma a quanto pare tale approccio si estende anche al comparto sonoro.

"Oltre centocinquanta doppiatori, 100.000 righe di dialoghi, quattro studi di registrazione e oltre 10.000 ore di lavoro", ha scritto Ahmad riferendosi alla localizzazione cinese di Cyberpunk 2077.

"La quantità di dialoghi è superiore del 15-20% rispetto a The Witcher 3: Wild Hunt, DLC inclusi", ha quindi aggiunto l'analista, dando un'idea abbastanza precisa di quanto il gioco sarà imponente.

Non sappiamo se anche la localizzazione italiana vanterà numeri del genere, ma Luca Ward ha parlato con grande entusiasmo della sua esperienza con il gioco e siamo propensi a fidarci.

Some pictures from the Cyberpunk 2077 Chinese localisation recording sessions. The dubbing is in Mandarin Chinese.

More than 150 voice actors, 100,000 lines, 4 recording studios + 10,000 person hours.

The VA work is 15-20% more than Witcher 3 (incl DLC). pic.twitter.com/g5NG7Vs9Wo