Xbox Series S, meglio bianca? Il design della console continua a far discutere

Xbox Series S sarebbe meglio completamente bianca? Mentre il design della console Microsoft continua a far discutere, il solito Xbox Pope ha prontamente soddisfatto questa curiosità.

Non c'è dubbio che l'elemento più peculiare controverso dell'appena annunciata Xbox Series S sia l'enorme griglia circolare di colore nero che monopolizza lo chassis.

Ebbene, come sarebbe la console se i designer Microsoft avessero optato per una soluzione più discreta, colorando la suddetta griglia di bianco? Ecco come:

Xbox Pope, noto per le miriadi di mockup realizzate finora sia per Xbox Series X che per PS5, ha già detto di essere al lavoro per creare un modello poligonale di Xbox Series S da utilizzare per le sue personalizzazioni estetiche.

Sarà interessante capire se l'ipotesi di una griglia bianca (o eventualmente di una console completamente nera) sia attualmente sul tavolo della casa di Redmond. Voi quale versione preferite?