Ninja sparito dal mondo dello streaming: quando tornerà? Forse è a Hollywood

Ninja, probabilmente ve ne sarete accorti, è sparito dal mondo dello streaming. I suoi fan, i giocatori che lo seguono, ma anche chi per natura è molto meno curioso, iniziano dunque a chiedersi quando tornerà. E forse qualche informazione è davvero disponibile, benché non confermata direttamente dalle persone vicine alla celebrità.

Tyler "Ninja" Blevins era stato coinvolto nel progetto di Mixer, assieme a Shroud. Sappiamo tutti poi come è andata a finire per Microsoft, ma mentre Shroud è tornato a dedicarsi allo streaming su Twitch, Ninja è sparito. O meglio, inizialmente è tornato su YouTube con poche live, poi nuovamente su Twitch (dove il suo account è ancora al primo posto tra i più seguiti, a distanza da un anno dall'abbandono ufficiale), poi nuovamente in uno stream con Dr Lupo.

Da 24 giorni di Ninja non si hanno più notizie, né sono stati realizzate live ufficiali; di tanto in tanto carica dei video sul proprio canale YouTube, dedicati ai giochi del momento, e basta. Stando a quanto riportato da EssentiallySports, lo streamer sarebbe impegnato nientemeno che a Hollywood, anche se attualmente non è chiaro a quale tipo di progetto stia collaborando.

Ninja starebbe forse lavorando non al passaggio ad un'altra piattaforma (YouTube, Twitch o personale) bensì ad un progetto ancora più ambizioso ed importante, probabilmente legato al mondo del cinema. Maggiori dettagli arriveranno probabilmente in seguito, di certo non può essere casuale una sua assenza così prolungata dal mondo dello streaming.