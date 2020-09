Giochi PS4: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (titoli settimana del 7 settembre 2020)

La nuova settimana è ufficialmente cominciata, e noi siamo qui per fare il punto della situazione: vi elencheremo tutti i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni, a partire da oggi lunedì 7 settembre 2020. Contenti?

Tanto per cominciare, la settimana del 7 settembre 2020 sarà quella di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. "Ritorna un successo degli RPG! Dalle menti dello scrittore di bestseller R.A. Salvatore, del creatore di Spawn Todd McFarlane e del lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, ecco arrivare Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning". La data di lancio è fissata a domani, martedì 8 settembre 2020.

Ma questa settimana approderà su PlayStation 4 anche The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone, prima espansione narrativa dell'acclamato e pluripremiato GdR fantascientifico sviluppato da Obsidian Entertainment e prodotto da Private Division. In questo caso il provato è già disponibile sulle nostre pagine.

Ancora, The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu sarà disponibile sempre nella giornata di domani 8 settembre 2020. "In The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu, i giocatori potranno creare la propria unica storia di Star Wars con i Sims in un'avventura ai Confini della Galassia ispirata a Star Wars: Galaxy's Edge presente al Disneyland Resort e al Walt Disney World Resort. Il nuovo trailer svela l'emozionante viaggio ambientato nel mondo di Batuu, offrendo un'esperienza completamente nuova per i giocatori e per i loro Sims e presentando tutti i luoghi e i suoni autentici di Star Wars, inclusi personaggi iconici come Rey e Kylo Ren".

Chiudiamo questa breve rassegna proponendovi un elenco riepilogativo, con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 nella settimana del 7 settembre 2020: acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.