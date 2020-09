Fortnite su Nintendo Switch: nuovo bundle con console personalizzata e tanti V-buck

Un nuovo bundle Nintendo Switch dedicato a Fortnite Battaglia Reale è stato appena annunciato, proprio mentre l'aggiornamento 14.10 è disponibile per il download su console e PC. Vediamo allora tutti i dettagli della nuova collaborazione tra Nintendo ed Epic Games.

Bundle Nintendo Switch Edizione Speciale Fortnite: questo l'altisonante nome del nuovo prodotto. Includerà una console personalizzata e tanti V-buck, con somma gioia da parte di tutti i giocatori su Nintendo Switch. "Dal lancio su Nintendo Switch nel giugno 2018, Fortnite è diventato il gioco più scaricato mai approdato su hardware Nintendo in Europa, con milioni di giocatori che combattono tutte le settimane non solo in modalità TV, ma anche in movimento - grazie a Switch, infatti, l'esperienza Fortnite in portatile raggiunge i massimi livelli".

Il bundle Nintendo Switch Edizione speciale Fortnite, con l'esclusivo design Fortnite e i Joy-con giallo e blu, arriverà in Europa il 30 ottobre 2020: segnatevi la data di lancio sul calendario, dunque. Che i giocatori ormai esclusi da iOS in seguito alla guerra tra Epic Games ed Apple abbiano finalmente trovato un lido dove approdare?

Ecco tutti i contenuti del nuovo bundle di Fortnite Battaglia Reale con Nintendo Switch dedicata:

La console Nintendo Switch con un design unico dedicato a Fortnite sul retro

Joy-Con giallo (L) e Joy-Con blu (R) esclusivi

Base per Nintendo Switch con un esclusivo design Fortnite

Fortnite pre-installato

Codice download del Pacchetto Wildcat, che dà accesso al Costume Wildcat e due stili aggiuntivi, un Dorso decorativo Attacco elegante e due stili aggiuntivi, più 2000 V-Buck