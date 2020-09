Fortnite, Aggiornamento 14.10 disponibile: server offline per manutenzione di Epic

Finalmente ci siamo, l'Aggiornamento 14.10 per Fortnite Stagione 4 è in dirittura d'arrivo. Oggi 10 settembre 2020 è il giorno giusto, tanto che a breve potrete mettere in download l'update.

Alle ore 10:00 di questa mattina i server andranno offline e avrà ufficialmente inizio la manutenzione programmata da parte degli sviluppatori di Epic Games. Sarà così possibile scaricare l'Aggiornamento 14.10 (non su iPhone e iPad, ovviamente; anzi a breve sparirà anche l'opzione Accedi con Apple) e poi, una volta conclusa anche la manutenzione, tornare a giocare.

L'Aggiornamento 14.10 è il più grande delle ultime due settimane, e segue il lancio della Stagione 4 avvenuto sul finire di agosto 2020. I contenuti sono attualmente ignoti, ma alcuni rumor sostengono che verranno introdotti i nuovi superpoteri di Iron Man, nonché (forse) la Stark Tower al posto delle Fattorie Frenetiche.

Ciò che è certo, invece, è che saranno introdotte nuove skin e oggetti cosmetici molto interessanti. Noi vi terremo aggiornati, dunque restate sulle nostre pagine.

Facilitate the action. v14.10 arrives tomorrow, September 10. Downtime will begin at 4 AM ET (08:00 UTC). pic.twitter.com/Mhl6Y1Mg0o — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 9, 2020