Fortnite, Accedi con Apple bloccato per gli account Epic Games: come rimediare

Apple ha deciso di bloccare l'accesso agli account Epic Games noto come "Accedi con Apple". Questa novità influenza direttamente l'accesso a Fortnite, ovviamente, ed entrerà ufficialmente in vigore a partire da questo venerdì 11 settembre 2020 su tutti i dispositivi iOS (iPhone e iPad).

Il vero e proprio allarme è stato lanciato dagli sviluppatori di Epic Games, affinché i giocatori di Fortnite possano continuare ad accedere al proprio account. Come rimediare, dunque? Bisogna aggiornare al più presto e-mail e password.

Basterà seguire in verità una semplice procedura, quella che vi illustriamo qui di seguito passo passo. La guerra tra Epic Games ed Apple è in corso di svolgimento, dunque difficoltà di questo tipo per i giocatori sono appena all'inizio.

Esegui l'accesso alla pagina delle Impostazioni generali di Epic Games con il tuo ID di Apple e aggiorna la tua e-mail usando il tuo indirizzo e-mail attuale

usando il tuo indirizzo e-mail attuale Se hai usato "Accedi con Apple" potresti non aver ancora impostato una password per il tuo account di Epic Games, quindi devi farlo ora. Accedi alla pagina Modifica la tua password con il tuo ID di Apple e inserisci una nuova password

Qualora non riuscissi ad aggiornare la tua password prima del termine del supporto di "Accedi con Apple" ma avevi già inserito l'indirizzo e-mail corretto, segui questi passaggi sulla pagina Password dimenticata di Epic Games