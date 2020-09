Murderous Pursuits, la recensione

Rispetto alla versione PC, pubblicata su Steam due anni e mezzo fa, il titolo di Blazing Griffin si presenta su iOS e Android nel classico formato freemium , scaricabile gratuitamente ma con un set di microtransazioni opzionali che possono accelerare la progressione e che, inevitabilmente, si traducono in un vantaggio per chi le utilizza.

La recensione di Murderous Pursuits arriva al termine di un lungo periodo in soft launch che ha consentito al gioco, come da tradizione, di costruirsi una solida base d'utenza con cui affollare i server al fine di garantire un matchmaking molto rapido.

Gameplay

Avete presente The Ship, l'originale mod di Half-Life che trasformava lo sparatutto Valve in un'esperienza competitiva ambientata su di una barca, in cui i partecipanti avevano l'obiettivo di eliminare un bersaglio pescato a caso fra gli altri giocatori? Ecco, Murderous Pursuits attinge parecchio a quelle atmosfere, mentre le meccaniche del gameplay si rifanno in maniera palese al comparto multiplayer di Assassin's Creed Brotherhood.

Dopo aver selezionato il nostro personaggio da una rosa in continua crescita e completato alcuni tutorial, infatti, potremo accedere alla modalità principale del pacchetto, Classic Hunt, e partecipare così a uno scontro silenzioso fra otto potenziali assassini, ognuno dei quali ha il compito di trovare i bersagli di turno fra i partecipanti a una grande festa di gala organizzata all'interno di quattro differenti sale di un'enorme nave coloniale dell'Ottocento.

I controlli touch sono ottimi, per quanto possibile, ma un'alternativa fisica avrebbe chiaramente consentito una maggiore agilità durante gli spostamenti. Ad ogni modo, per gestire il personaggio potremo contare su di uno stick virtuale riposizionabile, ruotando la visuale con il pollice destro e attivando azioni contestuali non appena compaiono sullo schermo, vedi ad esempio un attacco letale contro la nostra vittima designata o un altro cacciatore, che in tal modo potremo stordire per alcuni secondi prima di allontanarci e magari cambiare abito superato il primo angolo, oppure entrare in una zona d'ombra in stile Assassin's Creed.

Per capire chi siano davvero in nostri bersagli dovremo fare riferimento a un indicatore luminoso e magari utilizzare un'abilità speciale che rileva i personaggi nelle vicinanze, proprio come l'Occhio dell'Aquila. Sbagliare obiettivo può essere rischioso, in quanto brucerà la nostra copertura esponendoci a potenziali attacchi.