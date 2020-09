Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è il capitolo che ha venduto più velocemente nella storia del franchise

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è il capitolo che ha venduto più velocemente un milione di copie nella storia del franchise. Ad annunciarlo è stata Activision Blizzard stessa, evidentemente soddisfatta per il risultato. Purtroppo non ha fornito dettagli sulle vendite divise per piattaforma, ma un risultato simile deve essere un buon viatico per il rilancio della serie, a dimostrazione che spesso i giocatori non comprano i nuovi capitoli perché mal fatti e non perché non siano più interessati a certi generi o franchise.

Se volete più dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 in cui Francesco Serino ha scritto:

Dopo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, i ragazzi di Vicarious Vision infondono nuova vita a un altro indimenticabile capolavoro del passato. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ci ricorda cosa significano le parole sfida e divertimento. C'è qualche incertezza nel frame rate di alcuni livelli, ma niente di tragico, e manca un photo mode che avremmo volentieri utilizzato per riempire i nostri dischi rigidi di immagini. Se vi piacevano gli originali, se volete scoprire la prima volta un grande classico, se semplicemente siete a caccia di uno straordinario gioco sullo skateboarding, non potete chiedere di meglio.