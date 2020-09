Nintendo e le sue esclusive: il piano per il futuro tra merchandise, mobile, film e video

Nintendo ha diffuso una serie di informazioni riguardanti i suoi programmi per il prossimo futuro che sono soprattutto dichiarazioni di intenti, perché al momento le idee sono ancora piuttosto vaghe, ma sembrano indicare alcune direzioni piuttosto precise per quanto riguarda, ad esempio, la gestione delle esclusive e delle proprietà intellettuali in futuro tra videogiochi, merchandise, piattaforme mobile e contenuti video.

L'allargamento del raggio d'azione in cui sfruttare le proprietà intellettuali Nintendo è partito dal 2012, ma la compagnia ha intenzione di continuare a proporre i propri titoli e personaggi al di fuori dell'ambito specifico delle proprie console anche in futuro attraverso tre principali ambiti: merchandising, espansione sulle piattaforme mobile e allargamento dell'azione su parchi tematici e contenuti video.

Dal punto di vista del merchandising proseguiranno le collaborazioni con vari marchi in tutto il mondo, sia per quanto riguarda abbigliamento che accessori che anche giocattoli, come abbiamo visto di recente con la collaborazione che ha portato a LEGO Super Mario.

Per quanto riguarda l'espansione sui parchi tematici, un ruolo chiave lo avrà ovviamente il Super Nintendo World, il parco all'interno di Universal Studios Japan che dovrebbe aprire nei prossimi mesi e sembra già a buon punto con la realizzazione.

Sulle piattaforme mobile, i titoli Nintendo hanno visto una diffusione impressionante, tanto che la compagnia ha riferito di aver rilevato 650 milioni di download unici dei propri giochi per smartphone, dunque anche questo è un ambito che Nintendo ha intenzione di perseguire.

Per quanto riguarda i contenuti video, Nintendo vuole arricchire la propria offerta, a partire dal nuovo film in computer grafica su Super Mario che è previsto arrivare nei cinema nel 2022. La produzione sta proseguendo in collaborazione con Illumination e Shigeru Miyamoto farà da co-produttore sul film. Sotto questo aspetto, c'è da notare come Nintendo, già da tempo, stia producendo dei video su Mario e personaggi vari che vengono trasmessi sui treni della linea giapponese JR, altro elemento che verrà probabilmente potenziato in futuro.