Super Nintendo World, un video mostra il parco tematico in funzione

Super Nintendo World, il parco tematico incentrato sul mondo di Super Mario all'interno degli Universal Studios Japan, prosegue i lavori e sembra sempre più vicino ad essere ultimato, come dimostra il nuovo video girato alle attrazioni in funzione.

Il parco non è ancora aperto ma sembra molto vicino ad essere ultimato, come aveva dimostrato anche il precedente video sui primi test tecnici: anche in questo nuovo caso si tratta di una ripresa effettuata dall'esterno, perché non è possibile entrare dentro a filmare le attrazioni ancora in costruzione, ma dà un'idea della complessità di questa particolare struttura.

Anche rispetto a molti altri parchi e attrazioni di questo tipo, la quantità di animatronic ed elementi mobili dello scenario è impressionante, oltre alla fedeltà con cui personaggi e ambientazioni sono stati riprodotti nella realtà a partire dallo stile tipico della grafica dei giochi di Super Mario.

Come abbiamo riportato in precedenza, si tratta del parco giochi costruito in collaborazione da Universal Studios e Nintendo, che dovrebbe rappresentare una parte nuova e importante degli Universal Studios Japan, unendo dunque le attrazioni basate sull'universo cinematografico della casa produttrice con quelle derivate dal mondo di Mario.

Non c'è ancora una data d'apertura per Super Nintendo World, rimandata forse al 2021 ma ancora in attesa di notizie concrete vista la situazione di pandemia globale ancora in corso. L'idea iniziale era di aprire il parco questa estate, in corrispondenza con l'avvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma ovviamente i piani sono stati profondamente modificati.