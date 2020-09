TechTonik torna alle 15.00 su Twitch, si parla di Nvidia GeForce RTX 3080

TechTonik torna con il suo classico appuntamento del mercoledì alle 15.00 in diretta su Twitch. In questo caso, l'argomento principale è l'Nvidia GeForce RTX 3080, analizzata e discussa da Pierpaolo Greco e Mattia Armani proprio a breve distanza dalla recensione. Ovviamente ci sarà spazio per rispondere alle vostre domande, quindi prenotatevi nei commenti.

Rigorosamente in diretta, Pierpaolo e Mattia, quest'ultimo autore della recensione di NVIDIA GeForce RTX 3080, spiegheranno le caratteristiche e le possibilità offerte dalla nuova scheda grafica, che rientra in quello che viene definito il più grande salto generazionale della storia delle GeForce. In particolare, la puntata è focalizzata sul modello 3080, ovvero la flagship della nuove serie Ampere di Nvidia.

Ci sarà dunque spazio per spiegare le novità apportate dalla nuova generazione di GPU RTX 30 ma anche per parlare d'altro, rispondendo alle vostre domande, senza dimenticare che anche il Techtonik di oggi rientra nella lunga maratona dedicata allo Showcase di PS5 fissato per questa sera.

