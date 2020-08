TikTok, Facebook avrebbe suggerito a Trump di bannare l'app

Colpo di scena. TikTok è stata sì bannata dagli Stati Uniti in seguito all'ordine esecutivo del Presidente Trump, ma all'origine di tutta la vicenda (che si protrae ormai da diverse settimana) potrebbe esserci nientemeno che Facebook.

In altre parole Facebook avrebbe suggerito a Trump di bannare l'app di ByteDance. Sono informazioni riportare dal The Wall Street Journal: prima che tutto avesse inizio, Mark Zuckerberg avrebbe incontrato privatamente il Presidente Donald Trump, esprimendogli forti preoccupazioni nei confronti dell'app cinese. In questo modo, mettendo la pulce nell'orecchio del Presidente, avrebbe portato -volutamente o meno che sia- al ban dell'app dal territorio statunitense.

Le implicazioni avanzate dal The Wall Street Journal meritano considerazione. Facebook non avrebbe fatto altro che instillare il dubbio nei senatori americani e nel Presidente stesso, circa il pericolo delle ingerenze cinesi sul territorio; a quel punto sarebbe scattato il ban definitivo, a stretto giro. Del resto TikTok più volte ha accusato in passato Zuckerberg di sfruttare la propria influenza politica per mettere in difficoltà le aziende rivali.

Ma allora perché pensare a Microsoft come potenziale acquirente di TikTok, e non a qualche società più vicina a Zuckerberg? Molti dettagli restano ancora nell'ombra: probabilmente nel prossimo futuro i nodi verranno al pettine.