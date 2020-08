Vampire: The Masquerade, data di uscita per l'espansione Shadows of New York

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, l'espansione di Coteries of New York, ha una data di uscita ufficiale, rivelata dal brevissimo teaser che trovate in calce: il pacchetto sarà disponibile su Steam a partire dal 10 settembre.

Come riportato nella recensione di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, l'avventura sviluppata da Draw Distance può contare su di un comparto narrativo di pregio e su di una grande atmosfera, ma pecca in termini di contenuti e le scelte disponibili appaiono contrastanti.

Shadows of New York proverà dunque a lavorare su queste mancanze con una nuova, affascinante storia ambientata nella Grande Mela, priva del peso di dover introdurre il lore e dunque completamente libera di concentrarsi su vicende specifiche.

In questo caso vestiremo i panni di un membro del clan Lasombra, vecchi rivali dei Camarilla che però hanno cambiato approccio per riuscire a sopravvivere, incaricato di indagare sull'eliminazione del capo degli Anarch.

Dove ci porteranno le nostre indagini? Di certo si tratta di una trappola organizzata dalle fazioni rivali, ma come riusciremo a provarlo?

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York arriverà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso di quest'anno.