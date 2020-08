Samsung Galaxy Note20: l'Xbox Games Pass è protagonista del nuovo spot

Il nuovo spot occidentale del Samsung Galaxy Note20 ha un solo grande protagonista: l'Xbox Game Pass, fruito tramite xCloud. Lo spot dura una manciata di secondi e si limita ad associare la ricezione 5G del telefono con il servizio in abbonamento di Microsoft.

Nel breve filmato viene mostrato anche un controller Xbox con adattatore mobile, oltre a Forza Horizon 4, scelto come gioco simbolo del servizio (del resto è uno dei più apprezzati tra le esclusive Xbox).

Interessante che quasi contemporaneamente, dalla Corea del Sud siano arrivati tre spot dedicati all'Xbox Game Pass che lo legano proprio al Samsung Galaxy Note20. Evidentemente Microsoft e Samsung devono aver stretto un accordo di alto livello per associare i loro prodotti.

Di maggior interesse per noi giocatori è però il fatto che Microsoft sembra sia concentratissima sul suo sbarco mobile, che evidentemente considera fondamentale per la sua strategia a lungo termine, probabilmente più di vendere console sul mercato tradizionale. In fondo quello che serve alla casa di Redmond sono abbonati, in qualsiasi modo arrivino.