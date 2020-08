Ninjala incontra Sonic the Hedgehog: collaborazione in arrivo con la Stagione 2

Mancano pochi giorni alla conclusione della prima stagione di Ninjala: per festeggiare le novità in arrivo e anticipare qualche piccolo contenuto, gli sviluppatori di GungHo Online Entertainment hanno in realtà stupito i fan. Presto inizierà infatti una collaborazione con Sonic the Hedgehog.

Molto probabilmente il crossover tra Ninjala e Sonic the Hedgehog avrà inizio proprio con l'avvio della Stagione 2, previsto per il prossimo 27 agosto 2020 (giovedì). I dataminer a suo tempo scoprirono tra i file di gioco le scarpe di Sonic, alcune maschere basate sui personaggi più famosi, e degli sticker basati sul porcospino blu e sul Dr. Robotnik (Eggman). Adesso è davvero plausibile che vengano rilasciati, o a pagamento nel negozio in cambio di jala oppure all'interno del nuovo pass battaglia. Del resto il futuro di Ninjala prevedeva effettivamente delle collaborazioni.

Gli sviluppatori da questo punto di vista sono stati molto criptici: contenuti a tema Sonic sono sì in arrivo, ma non è chiaro di quale natura. Del resto cosa potrebbero essere, a parte nuovi oggetti cosmetici? Ancora qualche giorno e un po' di pazienza, poi tutto sarà noto.