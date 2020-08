Xbox Game Pass: gli spot coreani sono tutti xCloud mobile e campioni esport

Finiti online tre spot coreani di SK Telecom dedicati all'Xbox Game Pass, che mostrano in modo davvero plastico quali sono i veri obiettivi di Microsoft per i suoi servizi. La prima cosa che si nota è che non appaiono mai console o PC: tutti gli spot sono incentrati sul mobile e su xCloud.

Quindi possiamo vedere il controller Xbox con l'adattatore per smartphone, in particolare il Samsung Galaxy Note 20, e alcuni dei titoli esclusivi Xbox più famosi come Forza Horizon 4 e Gears 5. Naturalmente gli spot servono anche per vendere i prodotti di SK Telecom, in particolare la connettività, ma è interessante come non tocchino minimamente le piattaforme tipiche del Game Pass e non facciano il minimo accenno all'arrivo di Xbox Series X.

Più scontata la presenza di alcuni personaggi noti a fare da testimonial, anche se l'associazione tra la star di League of Legends Faker e del calciatore Son Heung-min, attualmente in forza al Tottenham Hotspur, dovrebbe far ben capire come da quelle parti l'esport abbia ormai un posto privilegiato nella cultura di massa.