NBA 2K21: demo disponibile da oggi

L'account ufficiale di NBA 2K21 ha annunciato che la demo ufficiale del gioco sarà disponibile da oggi. Più precisamente, sarà scaricabile su PS4, Nintendo Switch e Xbox One a partire dalle 16:00 di oggi pomeriggio (ora italiana). Probabilmente alcuni di voi leggeranno questa notizia con la demo già lanciata.

Leggiamo alcune delle novità di NBA 2K21 illustrate da Erick Boenisch, produttore esecutivo di Visual Concepts:

La mia SQUADRA tra le generazioni

Prima di parlare delle nuove funzionalità di quest'anno, vorrei affrontare un aspetto importante de LA MIA SQUADRA e della transizione verso le nuove generazioni di PlayStation e Xbox.

Ho buone notizie per chi inizierà la propria avventura in NBA 2K21 con La mia SQUADRA il 4 settembre, su PS4/Xbox One. Vi confermo che la vostra collezione E i vostri progressi saranno trasferiti sulla versione di nuova generazione quando inizierete a giocarci. Ciò significa che avrete accesso alle carte trovate e guadagnate (e ai progressi evoluzione associati a esse), ai vostri progressi in Dominio, Triplice minaccia e altre modalità, e al vostro saldo di VC, punti La mia SQUADRA e Gettoni. Non perderete nulla! Ricordate solo che questo funzionerà solo tra piattaforme della stessa famiglia e sullo stesso account. Nello specifico, il passaggio da PS4 a PS5 funziona. Funziona anche il passaggio da Xbox One a Xbox Series X. Funziona anche da PS5 a PS4 e da Xbox Series X a Xbox One. Il passaggio da PS4 a Xbox Series X e da Xbox One a PS5, invece, non è possibile. Non funziona neanche avere il gioco su un account PS4 o Xbox One e utilizzare un account diverso per PS5 e Xbox Series X. È molto semplice.

La vostra intera collezione La mia SQUADRA e i progressi fatti in NBA 2K21 verranno trasportati da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X, perciò potrete divertirvi con La mia SQUADRA per tutto l'anno, senza interruzioni!

Il trasferimento è molto semplice. Non dovrete fare nulla. Potrete anche tornare alla versione per la generazione di piattaforme attuale e passare a piacimento tra le due versioni. Presto scoprirete di più sulla versione next-gen del gioco.

Infine, una cosa da ricordare. Chi acquisterà la Mamba Forever Edition del gioco per PS4/Xbox One, riceverà una copia di NBA 2K21 Standard Edition per la console next-gen della stessa famiglia di piattaforme. Potete trovare tutti i dettagli nelle nostre FAQ. L'offerta per i giocatori de La mia SQUADRA è ricchissima e permette di iniziare a giocare il prima possibile senza preoccuparsi di perdere i progressi accumulati. Abbiamo pensato a tutto!

Bene. Ora parliamo delle caratteristiche del gioco.

Stagioni e contenuti stagionali

Una delle cose che preferisco de La mia SQUADRA è l'evoluzione costante della modalità, attraverso nuove carte che spostano gli equilibri e nuovi contenuti che offrono fantastiche ricompense. Detto questo, volevo studiare un modo per strutturare quest'evoluzione in un meccanismo che soddisfacesse appieno la community. Con NBA 2K21 aggiungeremo il concetto delle Stagioni a La mia SQUADRA. Mettiamo subito in chiaro una cosa: le Stagioni sono gratis per tutti, senza alcun componente a pagamento.

Ho stabilito due elementi fondamentali per le Stagioni La mia SQUADRA di NBA 2K21: 1) Aggiornamenti ai premi per la maggior parte delle modalità con ogni Stagione. 2) Aggiungere qualcosa di NUOVO alla modalità ogni Stagione. Voglio rimanere sul vago per non rovinare la sorpresa, perciò vi chiedo di pazientare. Alcune Stagioni aggiungeranno nuovi contenuti giocabili (come Spotlight), altre potrebbero aggiungere nuove funzionalità al gioco o proporre una variante sulle ricompense a cui darete la caccia per tutta la Stagione. In sintesi, voglio che ogni Stagione abbia un sapore nuovo. Voglio che l'inizio di una nuova Stagione susciti l'interesse e l'emozione della community.

Dopo aver parlato in generale delle idee, vediamo in dettaglio cos'è una Stagione. Anche se la durata non è immutabile, ogni Stagione durerà circa 6 settimane. Il team ha discusso molto a lungo di questo. Alla fine abbiamo deciso che questo periodo di tempo è perfetto per permettervi di fare progressi verso i premi stagionali nelle vostre modalità preferite, senza diluire troppo il tutto.

Durante la Stagione completerete Agende giornaliere, settimanali e stagionali. Completando gli obiettivi otterrete PE utilizzabili per migliorare il vostro livello stagionale. A ogni livello superato otterrete una ricompensa. Raggiungendo il livello finale di una Stagione, otterrete il suo premio finale. Dovrete giocare molto per arrivarci, ma faremo sempre in modo che ne valga la pena. Parliamo subito del premio per il raggiungimento del livello massimo della Stagione 1: Steph Curry Diamante rosa! Una carta del genere sarà molto difficile da affrontare all'inizio. Per ottenerla non dovrete fare altro che giocare. Interessante, no?

Le Stagioni, una novità di NBA 2K21, porteranno nuovi contenuti e nuovi modi di giocare a La mia SQUADRA per tutto l'anno! Ottenete il premio finale della Stagione 1, Steph Curry Diamante rosa, semplicemente completando le Agende stagionali!

Tornando al punto 1 in alto, parliamo più in dettaglio degli aggiornamenti ai premi de La mia SQUADRA:

● Nuovi premi "Cassaforte" aggiornati ogni Stagione in Triplice Minaccia. In realtà li aggiorneremo anche a Stagione in corso, per vivacizzare il più possibile la modalità.

● Nuovi premi "Vittorie cumulative", aggiunti ogni Stagione a Triplice Minaccia. Se avete giocato a Triplice minaccia in NBA 2K20, probabilmente ho stuzzicato il vostro interesse. Parliamo di come funzionerà Triplice minaccia in 2K21 e del perché la nostra soluzione di quest'anno è migliore. All'uscita di NBA 2K21 ci saranno 300 vittorie disponibili nella "classifica". Dopo aver ottenuto la vittoria numero 300 nella Stagione 1, quelle aggiuntive non verranno più conteggiate, ma POTRETE continuare la rincorsa ai premi cassaforte in costante mutamento! A 300 vittorie, comunque, avrete diritto al premio finale garantito della Stagione 1 di Triplice Minaccia. Si tratta di una carta Diamante, e anche piuttosto forte.

Nelle Stagioni successive alzeremo il limite di "vittorie" conteggiabili. Per fare un esempio, nella Stagione 2 potreste puntare a 450 vittorie. In quest'esempio, le 150 nuove "vittorie" avranno altri premi e alla vittoria numero 450 avrete il premio Triplice minaccia della Stagione 2. Perché è un miglioramento rispetto a NBA 2K20? Facile. NBA 2K20 offriva un tetto di 1.000 vittorie e una carta Opale Luz alla fine. Il problema è che la carta è stata surclassata molto presto dall'evoluzione de La mia SQUADRA. Questo ha di fatto svalutato Triplice minaccia nel corso dell'anno. Personalmente adoro Triplice minaccia. Voglio che resti interessante per tutto l'anno. L'aggiunta di nuove "vittorie" disponibili di stagione in stagione ci permette di offrire ricompense adatte allo stato de La mia SQUADRA. In pratica, potremo offrirvi premi migliori e più adatti al momento e al tempo investito per ottenerli. Una vittoria per tutti!

● Nuovi "tabelloni" aggiunti ogni Stagione a Triplice minaccia online. Il lancio della pallina è tornato, ed è più veloce! Ci piace aggiungere di tanto in tanto dei bei premi a Triplice minaccia online. In NBA 2K20, non era sempre chiaro quali fossero questi premi. Di conseguenza, era necessario molto passaparola da parte della community. In NBA 2K21 abbiamo aggiunto una schermata che, al primo accesso a Triplice minaccia online, evidenzia i migliori premi disponibili in ciascun livello dei tabelloni. È una soluzione semplice per ricordare per cosa si gioca!

● Nuovo premio stagionale offerto a ogni Stagione in La mia SQUADRA Limited. Avete letto bene: si chiama La mia SQUADRA Limited. Ne parleremo più approfonditamente in basso!

● Nuovi premi aggiunti ogni Stagione a La mia SQUADRA Unlimited 2.0. Sì, a Unlimited serviva qualche ritocco. Parleremo anche di questo più in basso!

● Nuove "Combinazioni" aggiunte ogni Stagione in The Exchange. Altre nuove funzionalità! Restare sintonizzati. Come avrete capito, in basso troverete altri dettagli!

● Una novità di quest'anno sono gli aggiornamenti stagionali dinamici a Dominio. Quest'anno aggiungeremo per la prima volta interi NUOVI livelli a Dominio dopo l'uscita del gioco. Non avverrà ogni Stagione, ma aggiungeremo sicuramente alcuni nuovi livelli nel ciclo di vita di NBA 2K21. E vi prometto che varrà la pena di giocare questi nuovi livelli. Grazie alla continua evoluzione della modalità La mia SQUADRA, quest'anno Dominio avrà per la prima volta una certa rilevanza nella fase finale dell'anno!

● Nuove carte aggiunte ogni Stagione al Mercato ricompense. Sono due anni che aggiungiamo carte al Mercato ricompense. Le Stagioni danno a noi (e a voi) l'opportunità di standardizzare i tempi dell'arrivo dei nuovi contenuti!

La mia SQUADRA Limited

La mia SQUADRA Limited è una nuova modalità La mia SQUADRA di NBA 2K21. Questa nuova modalità è disponibile solo di venerdì, sabato e domenica. Il bello è che le sue regole cambieranno ogni fine settimana, all'attivazione di un nuovo evento!

Partiamo dalle basi. La mia SQUADRA Limited è una modalità multigiocatore 5v5, in cui competerete contro altri giocatori che, come voi, cercano di ottenere anelli (di cui parlerò a breve). La particolarità di cui parlavo sta nella parola "Limited". Ogni fine settimana aggiungeremo nuove limitazioni alla formazione per cambiare le dinamiche di gioco. Ad esempio, un weekend potremmo limitarvi a giocatori di non più di 23 anni. Un altro weekend potremmo decidere di farvi usare solo giocatori Rubino o inferiori. Grazie ai parametri scelti, abbiamo la possibilità di creare combinazioni molto divertenti, che vi permetteranno e incentiveranno a utilizzare più carte della vostra collezione. Cercare le carte migliori sarà una parte importante del collezionismo in NBA 2K21!

Ora parliamo degli anelli. Ogni weekend ci sarà un nuovo anello ottenibile. Vincendo una partita in La mia SQUADRA Limited, sarete ricompensati con un premio. Potrete vedere il premio e dovrete prendere una decisione importante che lo riguarda. Sceglierete di tenerlo o di scambiarlo con uno tra due premi misteriosi? I premi misteriosi possono essere migliori o peggiori di quello offerto (e potrebbero essere l'anello della settimana). Useremo dei premi molto creativi per rendervi la decisione difficile!

La mia SQUADRA Limited, una novità di NBA 2K21, è una modalità a tempo limitato disponibile di venerdì, sabato e domenica. Le sue nuove regole cambiano ogni weekend! Trovate l'anello ogni weekend della Stagione per ottenere una potente carta che farà invidia ai vostri avversari!

Dopo l'ultimo evento Limited della Stagione, scambierete gli anelli con un premio che dipenderà dal numero di anelli ottenuti. Se sarete stati abbastanza fortunati da ottenere tutti gli anelli di una Stagione, otterrete il premio finale de La mia SQUADRA Limited per quella Stagione. Il premio sarà una carta MOLTO forte, che tutti i vostri futuri avversari vi invidieranno. Farà impazzire la CPU nelle partite Triplice minaccia! Ci sono dei premi anche per chi ottiene meno anelli, o anche uno solo, in una Stagione. Il premio dipenderà dal loro numero!

Un'altra cosa. Per aiutarvi a identificare meglio i giocatori idonei a essere utilizzati negli eventi La mia SQUADRA Limited, vedrete sulle loro carte l'adesivo di un anello a evento in corso. Gli adesivi compariranno sia sulle carte della vostra collezione, sia su quelle della Casa d'aste. Per semplificarvi ulteriormente la creazione della formazione per La mia SQUADRA Limited, abbiamo aggiunto un filtro che mostrerà solo i giocatori della vostra collezione utilizzabili nell'evento. Questo vi renderà molto facile creare la miglior formazione possibile! Come potete intuire, ogni weekend ci sarà una forte domanda per i giocatori migliori utilizzabili nell'evento. Sfruttate il mercato. Comprate a poco e vendete a molto!

Nel complesso, mi sto divertendo tantissimo con La mia SQUADRA Limited. È una ventata d'aria fresca per il multigiocatore online. Le regole mettono tutti sullo stesso piano. Starà alla vostra abilità creare la squadra più adatta al vostro stile. Sono sicuro che quest'anno tutti si divertiranno con Limited!

La mia SQUADRA Unlimited 2.0

Introdotta con NBA 2K19, La mia SQUADRA Unlimited è diventata ben presto la modalità preferita di molti. In NBA 2K21, Unlimited si evolve nuovamente. Quest'anno, Unlimited comprenderà 9 Leghe che dovrete superare per arrivare in cima!

Ogni Lega de La mia SQUADRA Unlimited 2.0 sarà composta da 12 partite. Per avanzare alla Lega successiva dovrete vincere un certo numero di partite in quella attuale. Ad esempio, per avanzare dalla prima lega dovrete vincere solo 3 partite su 12. Alla terza vittoria salirete automaticamente alla lega successiva. Non dovrete giocare le partite rimanenti della lega superata. Le leghe superiori richiederanno più vittorie per la promozione. Per mantenere le cose interessanti e spronarvi, non ci saranno solo promozioni. Se non sarete promossi, dovrete vincere anche un certo numero di partite (su 12) per restare al livello attuale!

Se riuscirete a completare con un risultato di 12-0 la lega maggiore, il livello Opale Luz, otterrete un premio esclusivo. Non sarà facile, ma ne varrà la pena. Durante la scalata delle leghe completerete anche Agende stagionali, ottenendo preziosi PE per il livello stagionale e facendo progressi per il relativo premio! Dopo ogni Stagione azzereremo i punteggi di tutti gli utenti de La mia SQUADRA Unlimited (come il primo di ogni mese in NBA 2K20) e introdurremo un nuovo premio finale valido per la stagione.

Il feedback interno su La mia SQUADRA Unlimited 2.0 è stato molto positivo. Le prime leghe permettono di consolidare la formazione e provare le proprie strategie prima di passare alle leghe superiori, in cui vi aspettano requisiti più rigidi e avversari più forti. Tra La mia SQUADRA Limited e Unlimited, vi daremo più modi che mai per competere in NBA 2K21!

The Exchange

Vi confesso che questa funzionalità ha avuto circa 13 nomi diversi durante lo sviluppo. Ho avuto meno problemi a trovare i nomi per i miei figli che per questa modalità. Quando assisto a dilemmi del genere durante lo sviluppo, so che abbiamo tra le mani qualcosa di speciale. Significa sempre che la funzionalità è stata realizzata con cura, perché anche il dettaglio più piccolo, come trovare il nome, è oggetto di diverse riunioni in cui cerchiamo di assicurarci che ogni dettaglio sia a posto.

The Exchange, una novità di NBA 2K21, permette di scambiare le proprie carte con dei premi fantastici! Ogni stagione di quest'anno, La mia SQUADRA offrirà nuovi Exchange da collezionare e completare per ottenere carte esclusive, ottenibili solo in questo modo. Alcune di queste carte saranno davvero d'élite. La qualità della ricompensa determina l'impegno necessario a completare l'Exchange. Ad esempio, un Exchange potrebbe richiedervi di scambiare un PM della Western Conference e un PM della Eastern Conference con valutazione 90 o più per ottenere un giocatore superiore. Il sistema è incredibilmente flessibile e ci permette di creare Exchange adatti ai nuovi giocatori o a quelli più assidui e appassionati.

Alcune carte potrebbero sembrare inizialmente non esaltanti, ma abbiamo dei piani che renderanno quelle carte inestimabili (La mia SQUADRA Limited, ma io non ve l'ho mai detto). Nel corso delle stagioni offriremo anche Exchange più semplici che vi permetteranno di convertire diversi contratti Argento/Oro in un contratto Diamante. O anche in un paio di scarpe Diamante (a proposito, quest'anno ci saranno tantissime scarpe Diamante uniche)!

The Exchange è una nuova funzionalità di NBA 2K21 che vi permetterà di scambiare alcune carte meno utilizzate con altre che potreste trovare più utili. Questo Exchange d'esempio permette di scambiare una collezione di carte con Bob Cousy Diamante rosa!

L'aspetto che preferisco di questa funzionalità è il modo aggiuntivo che offre di utilizzare le carte meno utili della propria collezione. Tra La mia SQUADRA Limited e The Exchange, dovrete essere ben consci di quello che fate quando deciderete di non aver più bisogno di una carta della vostra collezione non adatta alla vostra formazione "migliore": ne La mia SQUADRA Limited non ci sono formazioni "migliori" e non potrete mai sapere cosa vi aspetta in The Exchange!

Personalizzazione distintivi

Dopo la pausa di un anno con NBA 2K20, la possibilità di personalizzare i giocatori con distintivi unici fa il suo ritorno in NBA 2K21! Sarò sincero: l'anno scorso ne ho sentito molto la mancanza. È bello trovare una carta nuova e fortissima e poterla poi adattare al proprio stile di gioco.

Anche se i neofiti de La mia SQUADRA potrebbero non capirlo, ci saranno carte distintivo che permetteranno di applicare e migliorare i distintivi. Ad esempio, se avete una carta senza Tenaglie (e il giocatore è idoneo), potete applicarle un distintivo Tenaglie. È un modo fantastico di personalizzare più che mai la propria squadra!

Dall'ultima volta che l'avete vista, questa funzionalità è stata modificata e migliorata. Le carte distintivo saranno disponibili nelle varianti Bronzo, Argento, Oro e Hall of Fame (sì!). Per migliorare un giocatore, dovrete prima applicargli la versione Bronzo del distintivo. Prima di applicare il distintivo Oro, dovrete prima applicare la variante Argento. I distintivi Hall of Fame saranno molto rari e ottenibili principalmente come premi e giocando (sicuramente ce ne saranno tra le ricompense per il livello stagionale). Chi ha familiarità con il gioco sa quanto possano essere potenti i distintivi Hall of Fame! Un'altra modifica importante è che limiteremo i distintivi applicabili ai giocatori in base all'archetipo/stile di gioco di questi ultimi. Non avrebbe molto senso applicare un distintivo Muro di mattoni a Steph Curry, no?

Parliamo un attimo di come ciò inciderà sulle versioni next-gen del gioco. Come avrete già letto, stiamo realizzando un'esperienza davvero unica da zero su next-gen. Quelle versioni del gioco sono fenomenali! Le dinamiche di gioco della versione next-gen sono molto diverse da quelle della versione current-gen. La versione next-gen avrà, di conseguenza, diversi distintivi nuovi e modificati. Abbiamo approntato un sistema che converte i distintivi current-gen negli equivalenti next-gen, in modo che nel passaggio alle versioni next-gen i distintivi personalizzati resteranno, anche se leggermente diversi/migliori!

Le carte Evoluzione non saranno però personalizzabili con i distintivi. Per loro abbiamo in serbo una cosa che secondo noi vi piacerà molto.

Evoluzioni personalizzabili

Le carte Evoluzione sono state una delle nostre aggiunte migliori a La mia SQUADRA di NBA 2K20. La possibilità di ottenere carte e potenziarle a livelli superiori è molto appagante e ha permesso ai giocatori di creare collezioni davvero preziose. Le carte Evoluzione sono tornate in NBA 2K21, migliori che mai!

Quest'anno potrete controllare meglio lo sviluppo di alcune delle vostre carte Evoluzione. Come? Grazie alle ramificazioni nel procedimento delle evoluzioni! Quando una carta Evoluzione raggiungerà un dato livello, sceglierete tra due distintivi da aggiungere alla carta in questione. Facciamo un esempio per chiarire meglio il funzionamento. Spoiler: quest'anno il grande Shaquille O'Neal è una delle nostre opzioni dei Pacchetti iniziali (potrete quindi iniziare in NBA 2K21 con una carta Shaq gratis!). Una delle sue evoluzioni vi permetterà di scegliere tra Cacciatore di rimbalzi (abilità superiore a rimbalzo) e Guardiano del canestro (abilità superiore nelle stoppate). La scelta è difficile. Volete che il vostro Shaq sia un rimbalzista migliore o una muraglia sotto canestro? In base al distintivo che sceglierete di inseguire, i requisiti per il miglioramento cambieranno.

Le carte Evoluzione sono tornate, migliori che mai! Quest'anno potrete controllare meglio lo sviluppo di alcune delle vostre carte Evoluzione. Renderete Shaq un rimbalzista o uno stoppatore migliore? A voi la scelta!

Ciò significa che non tutte le carte Evoluzione completamente evolute saranno identiche in NBA 2K21. Penso che sia una cosa fantastica. La mia SQUADRA è una modalità basata sulla fantasia. Una modalità di scelte e personalizzazione. L'aggiunta delle Evoluzioni personalizzabili ci permette di differenziare ulteriormente le formazioni e di offrirvi un altro strumento con cui prevalere sui vostri avversari in campo. Non vedo l'ora di scoprire quali scelte farete quest'anno. Abbiamo in mente qualche idea brillante!

Ascensione

Negli ultimi due anni ci siamo concentrati sul ricompensarvi con premi sempre migliori. Qualche esempio che mi viene in mente sono il lancio della pallina, le modifiche al funzionamento e alla frequenza dei codici spogliatoio, le ricompense di accesso giornaliere, i giri di ruota per l'accesso in tutti i giorni di una settimana, la scala dei premi di Triplice minaccia, la Cassaforte di Triplice minaccia e così via. Non TUTTI i premi possono lasciare a bocca aperta, ovviamente. Però non c'è niente di più bello che conquistare qualcosa che stravolge letteralmente gli equilibri.

In NBA 2K21 abbiamo aggiunto un nuovo meccanismo dei premi, chiamato Ascensione. La premessa è molto semplice. Ci sono tre livelli verticali di premi. Ogni livello contiene un numero di carte da girare per rivelare un premio. In ogni livello c'è una carta che, se girata, vi porta al livello successivo. Al terzo livello, nascosto tra le altre carte si trova il premio finale. Girando quella carta otterrete immediatamente una carta di livello MOLTO alto! Ascensione fa parte del nostro programma delle Stagioni di NBA 2K21. Ciò significa che il premio finale, un giocatore "imperdibile", verrà aggiornato ogni stagione!

OK, ma dov'è l'inghippo? C'è sempre un inghippo! Avrete un numero di scelte limitato da utilizzare. Dovrete trovare le carte ascensione (quelle che vi portano al livello superiore) e trovare il premio finale prima di esaurire le scelte. Per aiutarvi, alcune delle carte girate vi forniranno scelte aggiuntive. Non sarà facile ottenere il premio finale della Stagione in Ascensione, ma il bello di questo gioco è che otterrete sempre QUALCOSA di valore. Potrebbero essere punti La mia SQUADRA, Gettoni, o anche un pacchetto gratis di carte. Quello che troverete girando le carte resterà vostro a prescindere dal risultato finale!

In questo caso le parole non possono rendere bene l'idea. Diamo un'occhiata a un'immagine di Ascensione per farvi capire meglio di cosa si tratta:

Benvenuti in Ascensione! Questo nuovo meccanismo di NBA 2K21 vi permette di girare carte e ottenere i premi rivelati. Semplice! Alcune carte permettono di "ascendere" al livello di carte superiore. Trovando la carta del premio finale al terzo livello, otterrete il giocatore Ascensione della stagione. Questa carta sarà una delle migliori disponibili ne La mia SQUADRA. Buona fortuna!

Nell'immagine è visibile, nell'angolo in alto a sinistra, il premio finale della Stagione. Nell'angolo in basso a sinistra, il numero di scelte disponibili. Ho girato una carta e trovato un moltiplicatore punti LMS 2x. Con la scelta successiva ho trovato 500 punti LMS. Grazie al moltiplicatore ho ricevuto 1.000 punti LMS. È un altro modo, facile e divertente, per ricompensarvi dei traguardi raggiunti in NBA 2K21! Agguantate quel premio finale, amici! Ah, volete sapere quale sarà il primo premio della Stagione 1? Che ne dite di una carta Diamante rosa? Facendo un rapido conto, tra i premi del livello stagionale, di Unlimited, di Limited, di Triplice minaccia offline e di Ascensione, potete capire da soli la qualità delle carte che saranno ottenibili semplicemente giocando e dimostrando la vostra abilità. Buona fortuna a tutti!

Collezione Serie IDOLS

Voglio divagare brevemente per parlare di quella che sarà LA collezione per eccellenza a cui punterete giocando a La mia SQUADRA in NBA 2K21. L'anno scorso, la serie Prime ha raccolto il testimone della collezione 20° Anniversario di 2K19. Quest'anno lo raccoglierà la serie IDOLS.

Come si può capire dal nome, la serie IDOLS offrirà alcuni dei giocatori più memorabili dell'NBA, con un mix di presente e passato. Sono i giocatori che vorrete sempre utilizzare in formazione, quelle che generalmente saranno le carte migliori disponibili al momento del loro arrivo.

La serie IDOLS debutterà a settembre e comprenderà la prima carta Diamante rosa ottenibile di NBA 2K21. Il nostro primo IDOL era assente in NBA 2K20, ma siamo molto felici del suo ritorno, che avverrà il mese prossimo! La collezione sarà suddivisa in 15 uscite. Le divideremo in Serie I, II e III, ciascuna composta da 5 carte. Collezionando le 5 carte IDOLS di una data serie sbloccherete la ricompensa per il completamento di quella serie. Completando la Serie IDOLS I otterrete una fantastica carta Opale Luz! Non perdetevela!

Altri pezzi forti

Ci sono moltissime altre aggiunte effettuate dal team per la versione di quest'anno. Ne ho selezionate alcune che ritengo debbano essere messe in luce. Vediamo quali sono.

Pacchetti promo La mia SQUADRA

Abbiamo in serbo dei pacchetti fantastici per chi ha prenotato la sua copia di NBA 2K21. Con la Standard Edition di NBA 2K21 avrete 10 pacchetti promo gratis, consegnati uno alla settimana. Scegliendo la Mamba Forever Edition, otterrete 40 pacchetti promo. Ne riceverete 10 la prima volta che giocherete e 3 per ciascuna delle 10 settimane successive. Ma cosa contengono questi pacchetti promo? Ogni pacchetto contiene un giocatore NBA da aggiungere alla propria squadra. Inoltre, in questi pacchetti ci saranno alcune carte rare, tra le migliori all'uscita del gioco! Una con cui ho giocato di recente e che apprezzo molto è DeMarcus Cousins Diamante. Un pizzico di Boogie non può guastare, no? In sintesi, non sottovalutate questi pacchetti. Non solo vi daranno un giocatore ciascuno, ma anche la possibilità di avere le carte migliori all'uscita del gioco!

Vi ricordiamo che potete prenotare NBA 2K21 qui: https://nba.2k.com/buy/

Sfide personalizzate

Le sfide personalizzate sono un nuovo tipo di sfida che abbiamo aggiunto a NBA 2K21. Non saranno disponibili spesso, ma quando lo saranno varrà la pena di affrontarle.

Ogni giocatore NBA ha un'esperienza memorabile in carriera. Può essere la prima volta che ha messo piede su un campo NBA. Può essere la partita decisiva delle finali NBA che gli è valsa il suo primo titolo. O anche qualcosa tra questi due importanti traguardi.

Le sfide personalizzate cercano di raccontare la storia delle partite più memorabili dei vostri giocatori NBA preferiti, del passato e del presente. La parte emozionante è che non saremo noi a sceglierle, ma gli stessi giocatori protagonisti! Avrete l'opportunità di giocare queste partite memorabili attraverso gli occhi dei migliori giocatori NBA di ieri e di oggi.

Avremo una sfida personalizzata già all'uscita. E su chi basarla se non su Damian Lillard, nostro atleta di copertina? Pensate che sarà facile? Il 20 gennaio di quest'anno, Dame ha realizzato il record di 61 punti per la squadra, con il record personale di 11 tiri da 3. Quella prestazione ha reso Lillard il primo giocatore nella storia dell'NBA con più di 60 punti e più di 10 tiri da 3 realizzati in una partita. Assolutamente incredibile. Ma la sfida non è questa.

Il 24 aprile di quest'anno, i Blazers erano in vantaggio per 3-1 sui Thunder nel primo turno dei playoff. Negli ultimi secondi di gara 5, Lillard ha tirato da oltre 11 metri in faccia a Paul George, affondando i Thunder e portando i Blazers al turno successivo. Se non sapete di cosa sto parlando, date un'occhiata qui: https://www.youtube.com/watch?v=HMm5NtXLVDY. Perché Damian ha tirato da così lontano? Cito la sua dichiarazione: "Volevo avere l'ultima parola". E nessuno può negare che quel giorno l'abbia avuta! E sarà questa la vostra prima sfida personalizzata di NBA 2K21. Sarà divertente. Nel corso dell'anno ce ne saranno altre, di giocatori diversi. Buon divertimento!

Obiettivi seguiti

A volte si legge di modifiche volte a migliorare l'esperienza di gioco. In NBA 2K21, gli Obiettivi seguiti sono esattamente questo. Quest'anno, i giocatori de La mia SQUADRA avranno molto da addentare. Cercherete di completare simultaneamente diverse Agende stagionali (realizzare punti con un giocatore, vincere un certo numero di partite in una certa modalità, realizzare 9 tiri da 3 con un giocatore Zaffiro e così via). Con questa nuova funzionalità potrete contrassegnare fino a 9 Agende stagionali o Obiettivi dinamici di vostra scelta. Potrete vedere e riesaminare le Agende e gli Obiettivi contrassegnati in La mia SQUADRA offline, per ricordare cosa volete riuscire a fare nella partita attuale.

Non dovrete più ricordare, ad esempio, quanti punti dovete segnare con Klay Thompson. Dovrete solo impostarli e guardarli all'inizio della prossima partita. È un'aggiunta di NBA 2K21 che mi piace molto. Credo che potremmo fare anche di più per renderla ancora più utile in futuro. Restate sintonizzati!

Materia oscura

Secondo gli studi astrofisici, la materia oscura compone fino all'85% dell'universo conosciuto, pur non essendo mai stata osservata direttamente. Forse, con il tempo, questo cambierà...

Palla olografica

In NBA 2K20, molti di voi hanno inseguito l'elusiva palla infuocata. Come previsto, non era facile da ottenere. L'abbiamo pensata come un oggetto esclusivo per un circolo ristretto di giocatori. Con NBA 2K21, aggiungeremo una palla olografica. Vi state chiedendo cosa sia? Vi invito a cercarla su Google. La palla ha un aspetto incredibile e spicca in maniera eccezionale sullo schermo. Non vi rovinerò la sorpresa con un'immagine! Una cosa è certa: quando entrerete in palestra con la palla olografica, i vostri avversari vi invidieranno. Tenete gli occhi aperti per avvistarla nel corso dell'anno!

NBA 2K21 La mia SQUADRA inizia ADESSO

Abbiamo inserito una sfida Momenti speciale ne La mia SQUADRA in NBA 2K20. Chi completerà questa sfida, disponibile fino a venerdì 28 agosto, otterrà immediatamente 21 Gettoni in NBA 2K20. Non solo, ma otterrà ANCHE un pacchetto La mia SQUADRA gratis da aprire il 4 settembre in NBA 2K21! Non vi rovinerò la sorpresa parlandovi dei contenuti del pacchetto, ma posso dirvi che non contiene giocatori... e che non vorrete perdervelo! Non fatevelo sfuggire!

Per maggiori informazioni su questa sfida, date un'occhiata all'account Twitter ufficiale de La mia SQUADRA: https://twitter.com/nba2k_myteam. Vi consiglio di seguirlo, perché è lì che troverete tutte le notizie, gli annunci dei contenuti, le informazioni stagionali e i codici spogliatoio de La mia SQUADRA!

Considerazioni finali

Considero sotto molti aspetti NBA 2K19 come la rinascita de La mia SQUADRA che tutti conosciamo. Le numerose nuove funzionalità hanno gettato le basi per l'evoluzione che è seguita. NBA 2K20 ha fatto un ottimo lavoro nell'aggiungere altre funzionalità di rilievo. Secondo me, La mia SQUADRA di NBA 2K21 dimostra che il team di sviluppo ha veramente spiccato il volo. Le funzionalità di quest'anno parlano da sole. Nuove modalità. Nuove idee. E nuovi modi di far divertire i giocatori per tutto l'anno.

Faccio parte di diverse community di gioco. E penso anche molti di voi. Il valore aggiunto che la community de La mia SQUADRA rappresenta per il team di sviluppo non ha uguali. Siete esigenti e credo che questo sia molto importante per la crescita a lungo termine di questa modalità. E state sicuri che la crescita proseguirà. L'aggiunta delle Stagioni ne è la chiara dimostrazione.

Voglio ringraziare di cuore ogni singolo membro di Visual Concepts che ha lavorato a La mia SQUADRA in NBA 2K21. Il vostro duro lavoro divertirà milioni di giocatori! È stata un'avventura fantastica. Lavoro in ufficio. Lavoro da casa. Lavoro da altri posti. La paura del COVID. Bambini e animali protagonisti durante i meeting. Non dimenticherò mai quest'anno. Non ci siamo fermati di fronte a nulla, e si vede!

Alla prossima, amici miei. A nome di tutti noi di Visual Concepts, grazie per il vostro sostegno. Mancano un paio di settimane all'uscita di NBA 2K21. Non vedo l'ora che possiate giocarci!