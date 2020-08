Microsoft Flight Simulator giocato con tre monitor CRT è un ritorno agli anni '90

Vediamo Microsoft Flight Simulator giocato su tre monitor CRT, per un simpatico ritorno agli anni '90. L'impresa è stata tentata e vinta dal canale youtube LGR, che ha anche fornito alcuni dettagli tecnici per la gioia dei fan.

Per far andare Microsoft Flight Simulator su tre monitor CRT, LGR ha sfruttato Nvidia Surround. Ha usato degli adattatori VGA per collegarli al PC, naturalmente moderno e abbastanza potente da far andare il gioco. La risoluzione totale dei tre schermi sommati è di 3072 x 768 a 60hz. Per chi se lo stesse chiedendo, i monitor sono di tre marche differenti: Optiquest, COMPAQ e Gateway.

Naturalmente questa non è la configurazione ideale per giocare a Microsoft Flight Simulator, nonostante non sia nemmeno troppo male, anche solo per le grosse e ingombranti cornici dei monitor che impallano un po' l'immagine, ma è comunque curioso vedere delle tecnologie ormai obsolete messe al servizio dei videogiochi moderni. Del resto il canale LGR è specializzato proprio in questo, come dimostrano gli altri suoi video (che ne direste di far girare un floppy disk su di uno smartphone?)

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator.