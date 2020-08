Cyberpunk 2077: i sottotitoli saranno personalizzabili

CD Projekt Red ha svelato che i sottotitoli di Cyberpunk 2077 saranno completamente personalizzabili. L'informazione è stata data via Twitter. L'account ufficiale del gioco ha risposto a un utente che si lamentava della difficoltà di leggere i sottotitoli di una delle ultime immagini pubblicate (la trovate allegata a un tweet in fondo alla notizia).

Così è arrivata la specifica: se ne potranno modificare le dimensioni e il colore. In questo modo saranno fruibili da chiunque, sia da chi gioca vicino al televisore o al monitor e ha un'ottima vista, che potrà ridurli, sia da chi magari ha il televisore posizionato a una certa distanza e desidera allargarli per leggerli meglio.

Quello che a molti sembrerà un aspetto secondario del gioco, in realtà è un problema sentitissimo. Pensate al caso The Outer Worlds e alle proteste che ci furono per la prima versione dei sottotitoli, che erano piccoli e poco leggibili. In particolare in titoli con molti testi come Cyberpunk 2077 è importante che tutti possano leggerli senza faticare troppo.