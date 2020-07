Ninjala: dettagli sulla Stagione 2 e 3, collaborazione importante in arrivo

Il debutto di Ninjala su Nintendo Switch è stato più che positivo, con un'accoglienza notevole da parte del pubblico in tutto il mondo. Gli sviluppatori tornano dunque in queste ore a parlare del futuro del proprio Battle Royale, accennando a contenuti e miglioramenti in arrivo nelle Stagioni 2 e 3. Ricordiamo infatti che la Stagione 1 terminerà il 27 agosto 2020.

Nel corso dell'ultimo video diario, gli sviluppatori di Ninjala hanno confermato che la Stagione 2 introdurrà nuove arene, nuove armi, nuove carte Shinobi, ancora più costumi ed emote, e naturalmente un Battle Pass tutto nuovo con i suoi bei premi a pagamento. La Stagione 2 ospiterà anche una collaborazione importante, una "sorpresa" che verrà svelata solo in un secondo momento. Potrebbe aiutare il definitivo "decollo" del titolo, che nella giornata di ieri ha registrato i due milioni di download.

La Stagione 3, che a rigor di logica dovrebbe essere quella di novembre e dicembre 2020, introdurrà a sua volta ancora nuove arene, nuove armi e nuovi costumi, nonché il secondo capitolo della Modalità Storia, venduto tramite DLC. Sempre nel corso della Stagione 3, dunque entro la fine dell'anno, Ninjala offrirà ai giocatori la modalità spettatore, così da poter gustare i match da diverse angolazioni e migliorare il proprio stile di gioco.

Salutiamoci ricordando che la recensione di Ninjala è già disponibile sulle nostre pagine: abbiamo promosso il titolo, al netto di qualche riserva.