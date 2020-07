SINoALICE di Yoko Taro disponibile da oggi

Come annunciato, SINoALICE per sistemi Android e iOS è disponibile da oggi anche in occidente. Se volete potete scaricarlo immediatamente dal Google Play e dall'App Store. Si tratta di un gioco di ruolo giapponese free-to-play sviluppato da Pokelabo e diretto da Yoko Taro, cui dobbiamo la serie Nier, di cui la recente hit NieR: Automata per PS4, PC e Xbox One.

In SINoALICE dobbiamo guidare un gruppo di giovani guerriere per combattere contro un esercito di creature ostili in un mondo di gioco al collasso di ambientazione dark fantasy. Dal punto di vista stilistico il titolo è davvero interessante. Difficile dire se lo sia altrettanto nel gameplay, ma sicuramente vi sapremo ridire.

In occasione dell'annuncio della data di lancio occidentale, Pokelabo svelò anche una collaborazione con NieR: Automata, incarnata in un evento che darà accesso ai personaggi principali del gioco.