Ninjala, due milioni di download su Nintendo Switch: 100 jala gratis per tutti

Ninjala è semplicemente scatenato: nel momento in cui scriviamo il nuovo videogioco, disponibile da pochi giorni su Nintendo Switch, ha ufficialmente raggiunto i due milioni di download. A così poca distanza dal lancio, il titolo a base di Ninja e gomme da masticare è stato scaricato ben due milioni di volte!

Gli sviluppatori di GungHo hanno ringraziato i fan per il loro incredibile supporto mostrato verso Ninjala. Per festeggiare, hanno deciso di regalare 100 jala gratis per tutti. I jala rappresentano la moneta di gioco, con la quale è possibile acquistare oggetti cosmetici o il Pass Battaglia a pagamento, che viene proposto a 950 jala (circa 9,50 euro). A forza di milioni di download, tra circa un mesetto lo si potrà acquistare gratuitamente, se gli sviluppatori continueranno ad inviare regali.

Eccovi qui di seguito il messaggio da parte degli sviluppatori di GungHo. La recensione di Ninjala è invece già disponibile sulle nostre pagine, l'avete letta? Ninjala è un novo Battle Royale disponibile gratuitamente su Nintendo Switch, in realtà è però più simile ad un deathmatch a squadre classico che ad un Fortnite od Apex Legends qualsiasi.

🎊2 Million Downloads!!🎊 Thank you for your tremendous support, ninjas! In celebration of 2 million downloads of #Ninjala, all players will receive a free gift of 100 Jala! ✨🎁✨ Thank you again, and enjoy!#GungHo #NintendoSwitch pic.twitter.com/quoZsmLfHC — PlayNinjala (@playninjala) June 30, 2020