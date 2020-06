Diablo 2 festeggia 20 anni con un video di Carbot Studios e diverse iniziative

Per festeggiare i 20 anni di Diablo 2, Blizzard ha pensato a diverse iniziative. Innanzitutto ha commissionato a Carbot Studios un divertente video sul gioco chiamato Baal Runz 101, che potete trovare in testa alla news. Questo video è forse la più sincera rappresentazione di quello che ha rappresentato la lotta contro il Signore della Distruzione per molti di noi. Inoltre ha creato interviste, speciale merchandising ed eventi in game per celebrare il suo capolavoro.

Adiamo a scoprire tutto nei dettagli:

A questo indirizzo è possibile trovare le interviste con i dipendenti Blizzard che sono cresciuti sviluppando, giocando e frequentando il mondo di Sanctuarium.

Qui potrete vedere MrLlamaSC nella sua gara di velocità su Diablo II. Lo streamer ha affrontato tutto il gioco fino all'evento Pandemonio e ha conquistato i boss "Uber".

Nel negozio di Blizzard è disponibile un'edizione limitata del busto del Signore del Terrore larga 23 cm, con una profondità di 18 cm e un'altezza di 27 cm.

Connettendosi a Diablo III in qualsiasi momento dopo il 29 giugno si potranno sbloccare le Ali del Primo Maligno e poter mostrare il retaggio che avete forgiato sulla Sommità dell'Arreat.

Cosa ne pensate di queste iniziative? State ancora giocando a Diablo 2? Quali sono i vostri ricordi migliori?