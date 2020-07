Mario Kart Tour, lanciato il Marine Tour con un trailer

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Mario Kart Tour per annunciare il lancio del Marine Tour, l'ultimo aggiornamento del gioco che come tradizione aggiunge diversi contenuti.

In particolare sono state aggiunte due varianti di personaggi molto amati: Mario in costume da bagno, preso direttamente da Super Mario Odyssey, e Rosalina in pareo, entrami davvero estivi.

Il Marine Tour è il ventunesimo tour del gioco. Iniziato oggi 1° luglio 2020, terminerà il 14 luglio 2020. Il circuito speciale introdotto con l'aggiornamento è il Koopa Beach 2 da Super Mario Kart. L'ultima volta lo si era visto su Mario Kart DS.

Per saperne di più su Mario Kart Tour vi rimandiamo alla nostra recensione, non proprio tenerissma con l'ultima fatica mobile di Nintendo:

Pensate se uno dei ristoranti di sushi più apprezzati e costosi al mondo stringesse un'alleanza con una catena di fast food internazionale: questo è sostanzialmente successo quando Nintendo ha accoppiato Mario Kart col mercato mobile. Non tentando di plasmarlo come con Super Mario Run, ma abbracciandolo appieno. Kart per tutti, kart sul mobile, corse gratis ma modalità a pagamento, rubini da acquistare. Macchine che vanno sbloccate, avvantaggiate su certi circuiti, ma poco differenziate le une dalle altre. Si sono incontrate due entità troppo diverse per amalgamarsi senza scosse: e, paradossalmente, Mario Kart Tour è molto più godibile dai giocatori esperti, se capaci di accettarlo come un Mario Kart semplificato, piuttosto che dai novizi, che troveranno non poche difficoltà col sistema di controllo. Quest'ultimo, pensato per una sola mano e un solo dito, è semplice, ma non intuitivo. Da qualche parte il DNA di Mario Kart 8, un gioco meraviglioso, è presente anche qui: bisognerà vedere quanti sapranno trovarlo, soverchiato da statistiche inutili e ricompense farlocche.