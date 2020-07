Vesper è un nuovo gioco italiano, pubblicato da Deck13

Gli sviluppatori italiani di Cordens Interactive e il publisher Deck13 hanno annunciato Vesper, un platform pieno di atmosfera in sviluppo per PC, la cui uscita è stata fissata al 2021. Il teaser trailer e le prime immagini richiamano immediatamente a titoli quali Limbo e Inside di Playdead, ma guardandolo meglio ci sono anche degli elementi più originali. Ad esempio il protagonista potrà assorbire la luce per creare delle zone d'ombra in cui nascondersi, oppure potrà prendere il controllo dei suoi avversari usando sempre la luce.

Sviluppato da un team di sette persone, Vesper è un'avventura per giocatori singoli che racconta la storia di Seven, un piccolo android perso in un pianeta alieno pieno di pericoli e tracce di un'antica civilità. La sua unica arma di difesa sarà la Drive Gun, che gli consentirà appunto di assorbire e manipolare la luce.

Se vi interessa, Vesper ha già una pagina Steam in cui potete aggiungerlo alla lista dei desideri. Qui di seguito riportiamo il teaser trailer di annuncio.