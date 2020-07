Voti di Famitsu: un gioco sorprende i redattori giapponesi, ma non arriverà mai da noi

I voti di Famitsu di questa settimana sono particolarmente mosci, a parte per un'unica, notabile eccezione, che pare aver convinto davvero moltissimo i redattori giapponesi. Stiamo parlando di eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 per Nintendo Switch e PS4, che si è portato a casa un ottimo 36/40. Peccato che probabilmente non arriverà mai dalle nostre parti.

Per il resto le recensioni del numero 1647 della storica rivista sono davvero deprimenti. A parte il 30/40 di Journey to the Savage Planet, comunque un voto non proprio eccezionale per gli standard di Famitsu, gli altri giochi sono tutti sotto al 30, con il picco negativo di Smoot Summer Games per Nintendo Switch e PS4 che si è portato a casa un 22/40.

Ma ora bando alle ciance, leggiamo l'elenco delle recensioni pubblicate sull'ultimo numero di Famitsu: