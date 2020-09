No Man's Sky: Origins, un nuovo aggiornamento maggiore in arrivo la prossima settimana

No Man's Sky non si ferma e prosegue il suo lunghissimo percorso di evoluzione con un nuovo aggiornamento, Origins, in arrivo la settimana prossima e destinato a portare con sé altre novità in grado di arricchire l'universo simulato di Hello Games.

Dopo l'inquietante Desolation, che ha portato un tocco di oscurità quasi horror al gioco, Origins arriva quattro anni dopo Foundation, che ha rappresentato in sostanza l'avvio del lungo percorso di evoluzione ed espansione di No Man's Sky.

È stato un viaggio di redenzione e poi di conferma per Hello Games, che dopo le fanfare del pre-lancio si sono ritrovati a subire un'enorme ondata di critiche per lo stato del gioco al momento dell'uscita sul mercato. Invece di abbandonare il progetto, la risposta di Sean Murray e soci è stata esemplare, impegnandosi a migliorarlo e implementarne nuove caratteristiche fino a superare, sotto ogni aspetto, anche quella che doveva essere la visione originale dei No Man's Sky.

Il prossimo passo sarà dunque No Man's Sky: Origins, ma non ci sono ancora dettagli al riguardo. Attendiamo dunque l'annuncio di presentazione con tutti i dettagli sulla nuova espansione per la settimana prossima, dunque, per il momento c'è solo una piccola icona a simboleggiare questo nuovo update sul sito ufficiale di No Man's Sky.

Ricordiamo, peraltro, che Hello Games ha fatto uscire di recente anche un altro gioco, completamente diverso dalla simulazione spaziale ma comunque molto affascinante, ovvero The Last Campfire.