Cyberpunk 2077: la finale del contest dei PC moddati a tema con il gioco

La sezione finale del nuovo episodio del Night City Wire è stata dedicata al contest di modding per PC a tema Cyberpunk 2077, di cui sono stati mostrati i finalisti e decretati i vincitori. Opere davvero particolari le loro, tutte acquistabili, come spiega il lungo video che trovate in testa alla notizia.

Sempre durante il Night City Wire di questa sera sono stati pubblicati due nuovi trailer del gioco, uno dedicato a Night City e l'altro alle gang che la popolano. Infine sono stati annunciati i requisiti ufficiali della versione PC di Cyberpunk 2077, davvero abbordabili.

Prima di abbandonare queste sponde vi annotiamo che la data d'uscita di Cyberpunk 2077 è il 19 novembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Nelle settimane successive arriverà anche su PS5 e Xbox Series X / Series S. Chi prenderà le versioni PS4 e Xbox One avrà accesso gratuitamente a quelle di nuova genearzione.