Ninja torna su Fortnite grazie a SypherPK: "mi sento ringiovanito"

Nelle ultime settimane Ninja aveva promesso più volte che sarebbe tornato al mondo dello streaming, ma così non è stato; comunque non in modo costante. Finalmente è tornato su Fortnite, ma c'è voluto l'intervento di un caro amico.

Si tratta di SypherPK, uno streamer molto noto di cui vi abbiamo parlato più volte in passato, spesso in merito ai suoi contenuti dedicati a Call of Duty: Warzone o allo stesso Fortnite Battaglia Reale. SypherPK ha convinto finalmente Tyler "Ninja" Blevins a fare ritorno nel titolo che gli ha garantito fama imperitura tra il 2018 e il 2019.

Gli effetti benefici non si sono fatti attendere: "mi sento ringiovanito" ha dichiarato Ninja subito dopo la sessione di gioco. Tutto ciò potrebbe benissimo essere oggetto di scherno, da parte del pubblico che non segue gli streamer in questione. Va tuttavia sottolineato come Ninja - a suo dire - stesse passando un brutto periodo. Non è chiaro, allora, cosa ci fosse da festeggiare appena qualche giorno fa.

Qui di seguito il messaggio di Ninja postato su Twitter: "Ho avuto dei giorni davvero brutti ultimamente, uno di seguito all'altro, e sentivo come se attorno a me vi fosse solo una nuvola di energia negativa, dappertutto. SypherPK mi ha scritto casualmente di fare un salto di Fortnite, qualche giorno fa, e oggi ci siamo divertiti come non accadeva da tanto tempo, mi sento ringiovanito".

Che si tratti di una "mossa pubblicitaria" o meno, pare che Ninja tornerà sul serio a dedicarsi allo streaming: lo farà in esclusiva su Twitch nel prossimo futuro, il nuovo contratto è già stato firmato.

