NieR: Automata, 2B e 9S in un nuovo cosplay di coppia

Nel primo pomeriggio di questa domenica del 20 settembre 2020 vogliamo mostrarvi un nuovo cosplay di coppia, dedicato ad una delle produzioni più interessanti degli ultimi anni. Il contesto è quello degli RPG, categoria che comunque si rivela enormemente restrittiva quando si parla di NieR: Automata.

Narrazione, caratterizzazione dei personaggi, gameplay, evocatività del mondo di gioco: sono alcuni degli aspetti che hanno reso celebre in tutto il mondo NieR: Automata, uno dei videogiochi diventati già di culto nel contesto della generazione che si appresta a concludersi. Il cosplay di coppia di oggi, realizzato da cospoxia e furanocosplay, lo celebra nelle figure dei protagonisti. I due hanno interpretato rispettivamente gli androidi 2B e 9S.

Non si tratta neppure di uno di quei costumi che cercano di esaltare a tutti i costi il fisico della protagonista 2B, e questo è probabilmente un bene. Non solo accessori e vestiti sono semplicemente perfetti (così come le spade dei due), ma si è cercato di rendere "credibile" anche l'ambientazione post-apocalittica. I rampicanti richiamano in qualche modo l'area di gioco del castello nella foresta.

Eccovi qui di seguito l'immagine del cosplay di NieR: Automata: vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento poco più avanti, nell'apposita sezione. E poi, volendo, passate alla Triss Merigold di The Witcher 3.