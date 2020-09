Naruto, Hinata prende vita in questo cosplay molto affascinante

Comincia una nuova giornata, e anche oggi mercoledì 30 settembre 2020 vi proporremo un nuovo cosplay per la nostra piccola rubrica: il soggetto sarà Hinata, l'affascinante personaggio del manga e anime Naruto. Non c'è bisogno di presentarvi l'opera di Masashi Kishimoto, non è vero?



Si tratta di un cosplay molto affascinante, realizzato dalla cosplayer alexy_sky_: vi consigliamo di dare un'occhiata al suo profilo Instagram. Su questo social network e in appena una settimana di tempo, il costume di Hinata ha già ottenuto più di 7500 mi piace, a riprova della sua qualità.



Difatti l'Hinata di alexy_sky_ non solo è perfettamente credibile dal punto di vista del costume e degli accessori, ma non un solo dettaglio è fuori posto. Ovviamente sono state utilizzate delle lenti particolari per rendere il colore degli occhi del personaggio, uno dei tratti che risaltano immediatamente all'attenzione dell'osservatore.



Qui di seguito troverete l'ottimo cosplay dell'Hinata di Naruto di oggi in una pratica immagine, fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti. Ma ovviamente non finisce qui: sulle nostre pagine troverete molti altri cosplay a tema manga e anime. Ce n'è davvero per tutti i gusti: