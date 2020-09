One Piece, Nico Robin prende vita nel cosplay di danievedo

Venerdì 25 settembre 2020: il fine settimana si avvicina, e in realtà anche la fine del mese; torniamo con la nostra rubrica dedicata ai cosplay per proporvi un nuovo costume dedicato a Nico Robin, celeberrimo personaggio di One Piece. Era da un po', del resto, che non veniva realizzato un bel lavoro a tema.



Onore dunque all'operato della cosplayer danievedo, che ha dedicato i suoi ultimi sforzi proprio alla Nico Robin di One Piece. La qualità complessiva di vestiti e accessori è notevole; del resto che si tratti proprio di Nico Robin è fuori di dubbio. Oltre alla somiglianza, la cosplayer indossa gli occhiali da sole, gli stivali e anche l'abito del personaggio in questione. E poi c'è l'acconciatura, che è quella giusta.



Questo cosplay in breve tempo ha ottenuto oltre 5000 mi piace su Instagram: del resto Nico Robin è molto amata dai fan del manga e anime di One Piece, nonché dallo stesso mondo dei cosplayer. Potete trovare l'immagine qui di seguito: fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento.



