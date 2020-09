Animal Crossing: Phil Spencer la reputa la serie una delle più iconiche del giappone

Durante il suo discorso di apertura del TGS 2020 Phil Spencer, il capo di Xbox, ha detto che Animal Crossing è una delle serie più iconiche del Giappone al pari di giochi come Yakuza, Metal Gear, Biohazard, Persona, Dragon Quest e Final Fantasy.

"Il Giappone è una superpotenza della creatività in questa industria con protagonisti iconici e giochi che rappresentano il meglio che centinaia di milioni di giocatori hanno giocato nella storia. Come Yakuza, Metal Gear, Biohazard (Resident Evil), Persona, Dragon Quest, Final Fantasy e il più recente fenomeno di Animal Crossing."

"Il Giappone e i suoi creatori hanno influenzato molta della magia che ci aspettiamo quando giochiamo un gioco. La sua cultura e la comunità hanno avuto un'influenza profonda nei videogiochi di tutto il mondo, su tutti gli schermi, su Xbox e i nostri team".

Cosa c'è di strano? Che quella di Nintendo è l'unica serie non disponibile da altre parti se non le console di Nintendo. Un bel riconoscimento, quindi, da parte di un avversario che mostra sempre fair play al momento giusto, pur non disdegnando qualche frecciatina ogni tanto, come nei riguardi della provocazione social legata allo Smart Delivery.

Quali sono le serie per voi più iconiche dell'industria giapponese?