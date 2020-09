Xbox Series X e S hanno lo Smart Delivery, PS5 no: la provocazione social è servita

Attraverso Twitter arriva la nuova provocazione social da parte di Xbox UK. Sotto un video nel quale vengono presentati tutti i vantaggi dello Smart Delivery, ovvero quel servizio che consente di ottenere gratuitamente un upgrade dei giochi posseduti su Xbox One alla versione Xbox Series X e S, lo stesso account ufficiale ha postato il celebre meme di Leonardo Dicaprio con scritto "Basta comprare il gioco". Un modo per sottolineare le differenze con PS5 e la scelta di Sony di far ricomprare la "Remastered" di Marvel's Spider-Man a tutti coloro che possiedono in gioco su PlayStation 4.

La console war nel 2020 si combatte anche in questo modo. Da un lato mostrando sportività, ovvero dicendo al fan deluso che PlayStation: è un'ottima console, dall'altra senza risparmiarsi delle frecciatine.

Dopo che Sony ha confermato che Marvel's Spider-Man non avrà un aggiornamento gratuito per PS5, non poteva che arrivare le pronta risposta di Microsoft, volta a sottolineare che, grazie allo Smart Delivery, questo genere di problemi non ci saranno su Xbox Series X e S. L'upgrade sarà gratuito e i salvataggi condivisi.

E per essere sicuri che la provocazione andasse a segno hanno postato la frase "Basta comprare il gioco" e l'hanno affiancata alla celebre foto nella quale Calvin Candie, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio in Django Unchained, ride in maniera spietata per la propria battuta.

Una presa in giro bonaria, che, quando rimane entro questi livelli di civiltà, non può che far bene a tutto l'ambiente. Si tratta di una sorta di rivincita rispetto all'esilarante tutorial per condividere i giochi ai tempi del lancio di PS4 pubblicato da Sony, con i due colossi che non esitano a mostrare le mancanze dell'avversario.

Si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo.