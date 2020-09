Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta: il trailer del TGS celebra i 6 milioni di copie

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta direttamente dal TGS 2020. In questo filmato vengono mostrate le nuove caratteristiche di un gioco che ha già venduto 6 milioni di copie in tutto il mondo e dal 4 dicembre 2020 sarà disponibile anche su Epic Games Store, oltre che su PlayStation 4, Xbox One come titolo Xbox Play Anywhere, Windows 10 e PC Steam.

Il trailer del TGS di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva mostra le nuove storie secondarie dei personaggi, la modalità retro 2D, l'audio in lingua giapponese e inglese, il mondo a 16 bit di Achronia e altri miglioramenti.

Square Enix ha inoltre annunciato che Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta e Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva hanno superato i sei milioni di copie distribuite e scaricate in tutto il mondo su PlayStation 4, Steam, Nintendo 3DS e Nintendo Switch.

Grazie a oltre 100 ore di contenuti e a diversi miglioramenti apportati al gioco del 2017, Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva è il punto d'ingresso perfetto in una delle serie di giochi di ruolo più amata di sempre.