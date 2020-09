Fall Guys: un'immagine mostra la loro natura terrificante

Qual è la vera natura dei buffi protagonisti di Fall Guys: Ultimate Knockout, il titolo dell'estate 2020? Spiacenti di rovinare i vostri simpatici e confortevoli sogni: sembra che sia letteralmente terrificante.



Prima di procedere oltre è bene dunque che conosciate finalmente la verità, mostrata dall'immagine qui di seguito riportata: è originale, e condivisa direttamente dagli sviluppatori di Mediatonic.

Una rivelazione inquietante, non è vero? I buffi protagonisti di Fall Guys non sarebbero altro che mostri terribili. E anche discretamente grossi: pare che siano alti 1,83 metri (sei piedi), dalle dimensioni quindi pari a quelle di un essere umano.



Scherzando su Twitter, gli sviluppatori hanno confermato che tutte queste informazioni sono vere e che si tratta di materiale strettamente confidenziale. Ennesima trovata "Pubblicitaria" per intrattenere la community, certo, ma molto simpatica: tanto che il tweet è già diventato virale. La concorrenza di Among Us inizia a preoccupare?



La seconda immagine qui di seguito riportata mette a confronto una gelatina gommosa e un essere umano, tanto per rendere meglio l'idea. Adesso avete paura del gioco di Mediatonic, non è vero? Se così non è, la nostra guida a kudos e corone vi tornerà utile.